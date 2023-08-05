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Аптеки для села: Правительство разрешило создавать мобильные пункты розничной торговли лекарствами

5 августа 2023, 10:53
Валентина Андрейко журналіст
рука з ліками
Источник: Unsplash

Мобильные аптеки должны появиться в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты, а у жителей ограничен доступ к лекарственным средствам.

Несмотря на то, что в селах и поселках городского типа сейчас работают около 5 700 аптек и аптечных пунктов, остается более 20 тысяч сел, где нет доступа к лекарственным средствам.

Люди лишены возможности получить жизненно необходимые препараты и по программе Доступные лекарства.

Учитывая эту проблему, Правительство разрешило открывать мобильные аптеки. Но только предприятиям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами.

— Я обращаюсь к этим лицензиатам с просьбой воспользоваться такой возможностью — создать мобильные аптеки и приблизить Доступные лекарства к месту жительства тех, кто в них нуждается – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Предполагается, что в мобильных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарств, как и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут отпускать исключительно по рецепту (как бумажному, так и электронному).

Такие же передвижные аптечные пункты смогут работать и на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.

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Источник
Кабмин
Теги
Доступні ліки Село уряд
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