Мобільні аптеки повинні з’явитися у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти, а у жителів обмежений доступ до лікарських засобів.

Попри те, що в селах і селищах міського типу нині працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів, залишається понад 20 тис. сіл, де немає доступу до лікарських засобів.

Люди позбавлені можливості отримати життєво необхідні препарати й за програмою Доступні ліки.

З огляду на цю проблему, уряд дозволив відкривати мобільні аптеки. Але лише підприємствам, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

– Я звертаюся до цих ліцензіатів із проханням скористатись такою можливістю – створити мобільні аптеки та наблизити Доступні ліки до місця проживання тих, хто їх потребує, – наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Передбачається, що у мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж самі правила відпуску ліків, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати відпускатимуть виключно за рецептом (як паперовим, так і електронним).

Такі ж пересувні аптечні пункти зможуть працювати і на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.