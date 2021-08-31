Многие родители задаются вопросом, как правильно ухаживать за детьми, если они заболеют Covid-19. По мнению австралийских исследователей, есть действительно эффективные вещи, которые вы можете сделать, чтобы вашему заболевшему ребенку было комфортнее и легче.

В Австралии зарегистрировано более 50 тыс. подтвержденных случаев Covid-19. Из них порядка 4,5 тыс. были у детей в возрасте 0–9 лет и около 6 тыс. — у детей в возрасте 10–19 лет, что составляет примерно 20% всех заболевших в этой стране.

Симптомы у детей часто схожи с симптомами других вирусных инфекций и могут включать жар, насморк, боль в горле, кашель, рвоту, диарею.

У небольшого числа детей наблюдаются такие симптомы, как боли в животе, в груди, головные боли, боли в теле, затрудненное дыхание, потеря вкуса или запаха. В то время как у половины детей Covid-19 протекал бессимптомно.

Несмотря на доказательства, что более заразный Covid-штамм Дельта вызывает тяжелые заболевания у молодых людей, на сегодняшний день нет убедительных данных о том, что инфекция также протекала у детей.

За большинством детей с Covid-19 можно ухаживать дома также, как и за детьми с другими вирусными инфекциями.

Правила ухода за детьми с Covid-19

Дети должны быть одеты в соответствующую одежду, чтобы им было удобно, чтобы они не потели и не мерзли.

Нужно следить за тем, чтобы ребенок пил много жидкости.

Если есть дискомфорт из-за боли или лихорадки, ребенку можно дать парацетамол или ибупрофен. Но только в соответствии с указаниями в информации о продукте или рекомендациями врача.

Предупреждающие признаки ухудшения включают длительную лихорадку (более пяти дней), затрудненное дыхание или боль в груди.

У некоторых детей возникают сильные боли в животе, рвота и/или диарея. Важно побуждать этих детей часто пить жидкость. Вас должно насторожить, если они пьют меньше, чем обычно, или выделяют меньше половины мочи или, если они чрезмерно сонливы или раздражительны.

В таких случаях следует обратиться за профессиональной помощью медиков. В экстренной ситуации нужно вызвать скорую помощь, сообщив оператору, что у ребенка Covid-19.

Что делать, чтобы не заразились другие члены семьи

Вирус SARS-CoV-2 легко передается, особенно среди тех, кто живет в одном доме с кем-то, кто заражен Covid-19.

Риск распространения инфекции можно снизить, если:

по возможности соблюдать дистанцию ​​более 1,5 м

по возможности заставить ребенка пользоваться отдельной ванной

обязательно носить маску

прикрывать рот и нос при кашле и чихании

регулярной мыть руки с мылом и пользоваться дезинфицирующим средством

Хорошая вентиляция также является фактором снижения передачи, но не каждый может изменить это в своей жизненной ситуации.

Если у кого-то в семье есть Covid-19, следует регулярно чистить поверхности с высоким уровнем касания, такие как дверные ручки, кухонные столешницы, переключатели и краны.

Личные предметы домашнего обихода, такие как столовые приборы, посуда и полотенца, следует вымыть перед тем, как поделиться ими. Достаточно обычного домашнего дезинфицирующего средства.