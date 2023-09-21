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Бактерии группы кишечной палочки обнаружили в частном детсаду, где недавно отравились дети

21 сентября 2023, 15:43
Валентина Андрейко журналіст
тарілка з їжею
Источник: Unsplash

Завершилось эпидрасследование случая отравления детей в столичном частном детском саду, когда всех пострадавших малышей пришлось госпитализировать.

Результаты расследования обнародованы на официальной странице Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Сообщается, что в связи с событиями, произошедшими в начале сентября, когда острой кишечной инфекцией в одном из частных садов заболело четверо детей, Госпродпотребслужба провела внеплановую проверку заведения, имеющего два филиала на разных улицах.

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Поставщиком питания в заведение является ООО Кидс Кейтеринг Киев.

По результатам лабораторных исследований в 10 из 20 отобранных смывов с объектов окружающей среды по адресу ул. Грузинская, 35-А обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, еще и две пробы воды не соответствуют требованиям ГСанПиН.

Во втором филиале — по ул. Анны Ахматовой, 35-Б в 8 из 20 отобранных смывов с объектов окружающей среды тоже обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Эти нарушения бесспорно представляют угрозу для здоровья детей. Поэтому главным государственным инспектором вынесено решение о временном прекращении производства и оборота пищевых продуктов.

Выданы предписания об устранении нарушения требований законодательства о пищевых продуктах.

Кроме того, направлено письмо в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области относительно поставщика готовых блюд (кейтеринг) ООО Кидс Кейтеринг Киев.

Кстати, блюда, которые поставляет кейтеринговая компания в частные детские учреждения области, тоже привели к вспышкам острой кишечной инфекции среди детей.

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Источник: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

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дитсадок Отравление перевірка
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