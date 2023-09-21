Завершилось эпидрасследование случая отравления детей в столичном частном детском саду, когда всех пострадавших малышей пришлось госпитализировать.
Результаты расследования обнародованы на официальной странице Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
Сообщается, что в связи с событиями, произошедшими в начале сентября, когда острой кишечной инфекцией в одном из частных садов заболело четверо детей, Госпродпотребслужба провела внеплановую проверку заведения, имеющего два филиала на разных улицах.
Поставщиком питания в заведение является ООО Кидс Кейтеринг Киев.
По результатам лабораторных исследований в 10 из 20 отобранных смывов с объектов окружающей среды по адресу ул. Грузинская, 35-А обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, еще и две пробы воды не соответствуют требованиям ГСанПиН.
Во втором филиале — по ул. Анны Ахматовой, 35-Б в 8 из 20 отобранных смывов с объектов окружающей среды тоже обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Эти нарушения бесспорно представляют угрозу для здоровья детей. Поэтому главным государственным инспектором вынесено решение о временном прекращении производства и оборота пищевых продуктов.
Выданы предписания об устранении нарушения требований законодательства о пищевых продуктах.
Кроме того, направлено письмо в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области относительно поставщика готовых блюд (кейтеринг) ООО Кидс Кейтеринг Киев.
Кстати, блюда, которые поставляет кейтеринговая компания в частные детские учреждения области, тоже привели к вспышкам острой кишечной инфекции среди детей.
Источник: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві