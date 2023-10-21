В Ужгородском национальном университете ученые в сотрудничестве с врачами и фармацевтами работают над проектом, получившим название Быстрое выздоровление.

Этот масштабный проект продлится год и в течение этого времени будет исследоваться роль микробиома, проще говоря, кишечных бактерий, в расстройствах ментального здоровья.

Почему ученые взялись за эту тему? Пациенты больниц, не только военные, но и гражданские, сегодня, кроме основного заболевания имеют так называемые побочные состояния, связанные с психосоматикой, с ментальным здоровьем.

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Больные жалуются на депрессию, неуверенность, страх. Это и понятно — война.

Специалисты предполагают, что очевидно, количество людей с психологическими травмами, в частности, и с посттравматическими стрессовыми расстройствами, будет увеличиваться. Их надо лечить.

В кишечнике человека есть сотни видов микроорганизмов. Эти бактерии участвуют в сложных процессах — переваривают пищу, регулируют функции иммунной системы и препятствуют попаданию в наш организм вредных микробов. А также управляют концентрацией серотонина, который называют гормоном счастья.

Изменения в микрофлоре влияют не только на физическое, но и на эмоциональное состояние. Нарушения в работе кишечника могут быть одной из причин расстройств сна, тревожности и даже депрессии.

Суть проекта Быстрое выздоровление профессор, доктор биологических наук, заведующая кафедрой медико-биологических дисциплин Ужгородского национального университета Надежда Бойко изложила популярно, понятными словами.

Ученые исследуют микробиомные маркеры, которые у каждого пациента уникальны. Как отпечаток пальца у конкретного человека.

Эти микробные маркеры находятся в кишечнике или слюне. И вот именно эта микробиота определяет не только состояние нашего физического, но и психического здоровья. Что доказано, в том числе и исследованиями израильских ученых.

— Мы также провели свои исследования — определяли микробиом украинцев, больных атеросклерозом, чтобы посмотреть, как изменение микробиоты влияет на эластичность стенок сосудов, — говорит профессор.

Надежда Бойко объясняет, что, имея наработки, ужгородские ученые взялись за определение композиции микробиоты, которая является типичной для депрессивных состояний, для психосоматических расстройств, тревожности, чтобы исправить эту дефектную композицию с помощью препаратов.

В рамках проекта ученые сотрудничают с психологами и психотерапевтами. И стремятся откорректировать индивидуальный микробиом каждого пациента в сторону его нормы. Если это удастся сделать, можно достичь более эффективного лечения психосоматических расстройств и быстрого выздоровления пациентов, среди которых немало участников боевых действий.

Ученые сотрудничают и с Ужгородской городской клинической больницей. Изучают состояние десяти больных, имеющих психологические проблемы. Среди них — и гражданские и военные. Сейчас людей обследуют.

После этого пациенты в течение двух недель будут принимать фармабиотики — биопрепараты, которые разработали ученые УжНУ.

Это сертифицированные авторские препараты нового поколения с клинически доказанным действием. Они отличаются от классических про- и пребиотиков тем, что конструируются и создаются персонифицировано под состояние конкретного человека.

Затем пациентов снова обследуют, чтобы подтвердить, что бактерии влияют на психоэмоциональное состояние.

— Если влияние на микробиом будет улучшать психологическое здоровье, представьте, насколько это может ускорить выздоровление пациентов, — говорит доцент кафедры психологии Константин Борщ.

Исследования будут продолжаться в течение года. Ученые с врачами соберут огромную базу данных. Планируют обследовать по меньшей мере одну тысячу пациентов с диагностированными посттравматическими расстройствами.

Будут использовать алгоритм коррекции микробиоты не только с помощью препаратов, но и специально подобранного питания.