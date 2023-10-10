В Ивано-Франковской областной клинической больнице начали применять ботулинотоксинотерапию при фантомной боли у пациентов с ампутациями конечностей.

Речь идет о приступах простреливающей, как будто удар электрическим током, жгучей боли в конечности, которой уже нет.

По статистике, фантомы есть у 60-80% пациентов, перенесших ампутацию. При этом никакие обезболивающие, даже очень сильные, не помогают.

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— Интенсивность фантомной боли может привести к появлению проблем с психическим здоровьем, в частности, к возникновению неврозов, патологическому изменению личности, — говорит заведующая Центром диагностики неврологической патологии Надежда Сегин.

По словам врача, использование ботулинотоксинотерапии инактивирует нервные окончания, блокирует нервно-мышечную передачу импульса на уровне синапса на определенный период времени.

При фантомной боли эффект такой терапии сохраняется в течение шести месяцев. Так сказано в литературе. Есть исследования, которые рекомендуют ее применение. Но это все же новая методика.

Надежда Сегин рассказывает, что для обезболивания используют токсин бактерии клостридии. Инъекция токсина оказывает миорелаксирующее действие при хронической невропатической боли.

Руководитель Центра также добавляет, что сейчас несколько пациентов проходят соответствующее лечение, в том числе раненые с ампутациями конечностей, страдающие от фантомной боли.

Результаты уже есть, однако врачи относятся к этому с осторожным оптимизмом.

По окончании курса ботулинотоксинотерапии обещают подробнее рассказать о возможностях новой методики и поделиться опытом.

А пациенты обязательно добавят свое мнение об эффективности инъекций токсина.

Источник: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня