В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні почали застосовувати ботулінотоксинотерапію при фантомному болю у пацієнтів з ампутаціями кінцівок.

Йдеться про напади прострілюючого, неначе удар електричним струмом, пекучого болю в кінцівці, якої вже немає.

За статистикою, фантоми є у 60-80% пацієнтів, які перенесли ампутацію. При цьому жодні знеболюючі, навіть дуже сильні, не допомагають.

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– Інтенсивність фантомного болю може призвести до появи проблем із психічним здоров’ям, зокрема, до виникнення неврозів, патологічної зміни особистості, – говорить завідувачка Центру діагностики неврологічної патології Надія Сегін.

За словами лікарки, використання ботулінотоксинотерапії інактивує нервові закінчення, блокує нервово-м’язову передачу імпульсу на рівні синапсу на певний період часу.

При фантомному болю ефект такої терапії зберігається протягом шести місяців. Так сказано в літературі. Є дослідження, які рекомендують її застосування. Але це все ж нова методика.

Надія Сегін розповідає, що для знеболення використовують токсин бактерії клостридії. Ін’єкція токсину чинить міорелаксуючу дію при хронічному невропатичному болю.

Керівниця Центру також додає, що наразі кілька пацієнтів проходять відповідне лікування, в тому числі поранені з ампутаціями кінцівок, що страждають від фантомного болю.

Результати вже є, проте, лікарі, ставляться до цього з обережним оптимізмом. По закінченні курсу ботулінотоксинотерапії обіцяють детальніше розказати про можливості нової методики і поділитися досвідом.

А пацієнти обов’язково додадуть свою думку про ефективність ін’єкцій токсину.

Джерело: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня