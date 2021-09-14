Хирурги Центра сердца и сосудов Больницы скорой помощи Львова вместе с польским коллегами провели успешную операцию по протезированию и пластике на митральном клапане сердца. Ее уникальность заключалась в том, что вмешательство проводилось через небольшой, длиной всего пять см, разрез между ребрами. Этот малоинвазивный метод уже позволил спасти две жизни.

У 64-летней Валентины проблемы с сердцем начались относительно недавно. Но болезнь стремительно прогрессировала, ухудшая качество жизни. Ускоренное сердцебиение, отдышка, отеки на ногах… В какой-то момент женщина поняла, что прописанные врачом лекарства не помогают и тогда встал вопрос о хирургическом вмешательстве.

Пациентка даже представить не могла, насколько ей повезет. Ведь серьезное оперативное вмешательство по замене пораженного болезнью элемента митрального клапана на искусственный с целью обеспечения правильного одностороннего кровотока было проведено с минимальным травмирующим эффектом – сквозь небольшую щель между ребрами.

Операция в таком же режиме была сделана и 38-летнему Владимиру, приобретенный порок сердца которого не давал молодому мужчине без удушающей отдышки пройти даже в соседнюю комнату. Международная команда украинских и польских хирургов возобновила правильную функцию митрального клапана при помощи специально сформированных искусственных хорд и стабилизирующих клапан сужающих колец.

Очевидно, что малая травматичность хирургического вмешательства с минимальным доступом эффективно способствует быстрому восстановлению пациентов, которые смогут вернуться к привычному образу жизни уже через две-три недели.

Команда хирургов Больницы скорой помощи Львова выражает огромную благодарность своим польским коллегам Tomasz Stącel та Maciek Urlik за сотрудничество и за бесценный опыт малоинвазивных операций, благодаря которым львовская кардиохирургия Центра сердца и сосудов вышла на качественно новый профессиональный уровень.

Источник: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова