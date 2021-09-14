Хірурги Центру серця та судин Лікарні швидкої допомоги Львова разом з польським колегами провели успішну операцію з протезування та пластики на мітральному клапані серця. Її унікальність полягала в тому, що втручання проводилося через невеликий, довжиною всього п’ять см, розріз між ребрами. Цей малоінвазивний метод вже дозволив врятувати два життя.

У 64-річної Валентини проблеми з серцем почалися відносно недавно. Однак хвороба стрімко прогресувала, погіршуючи якість життя. Прискорене серцебиття, задишка, набряки на ногах… В якийсь момент жінка зрозуміла, що прописані лікарем ліки не допомагають і тоді постало питання про хірургічне втручання.

Пацієнтка навіть уявити не могла, наскільки їй пощастить. Адже серйозне оперативне втручання по заміні ураженого хворобою елемента мітрального клапана на штучний з метою забезпечення правильного одностороннього кровотоку було проведено з мінімальним травмуючим ефектом – крізь невелику щілину між ребрами.

Операція в такому ж режимі була зроблена і 38-річному Володимиру, набутий порок серця якого не давав молодому чоловікові без виснажливої задишки пройти навіть в сусідню кімнату. Міжнародна команда українських та польських хірургів відновила правильну функцію мітрального клапана за допомогою спеціально сформованих штучних хорд і стабілізуючих клапан звужуючих кілець.

Вочевидь, мала травматичність хірургічного втручання з мінімальним доступом ефективно сприяє швидкому відновленню пацієнтів, які зможуть повернутися до звичного способу життя вже за два-три тижні.

Команда хірургів лікарні швидкої допомоги Львова висловлює величезну подяку своїм польським колегам Tomasz Stącel та Maciek Urlik за співпрацю та за безцінний досвід малоінвазивних операцій, завдяки яким львівська кардіохірургія Центру серця та судин вийшла на якісно новий професійний рівень.

Джерело: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова