В Украине из-за пандемии коронавируса снизился уровень выявления ВИЧ-инфекций и гепатита.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 24 ноября. По его словам, это связано с уменьшением количества тестов на определение этих заболеваний.

По оценочным данным в Украине около миллиона людей не знают об имеющемся у них гепатите С. Каждый третий ВИЧ-положительный украинец не знает о своем статусе.

Министр отметил, что из-за пандемии Covid-19 существенно снизился уровень тестирования ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.

— Это снижает уровень выявления этих болезней и откладывает доступ к лечению. Препараты для лечения и ВИЧ-инфекции, и вирусных гепатитов закупаются за средства государственного бюджета, есть в наличии и полностью бесплатны для украинцев, — добавил Ляшко.

Никто из нас не застрахован от инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами. Если человек принадлежит к группам риска: употребляет инъекционные наркотики, работает в секс-индустрии или же перенес переливание крови; если он медик, работающий с кровью больных, или же случайно укололся выброшенным шприцем, нужно пройти тест.

Современная медицина имеет достаточно лекарственных средств, чтобы лечить ВИЧ-позитивных людей и обеспечивать им достойное качество жизни на протяжении многих лет. Подробнее о симптомах ВИЧ-инфекции — читайте на Фактах ICTV.