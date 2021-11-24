В Україні через пандемію коронавірусу знизився рівень виявлення ВІЛ-інфекцій та гепатиту.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 24 листопада. За його словами, це пов’язано зі зменшенням кількості тестів на визначення цих захворювань.

За оціночними даними в Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус.