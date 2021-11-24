В Україні через пандемію коронавірусу знизився рівень виявлення ВІЛ-інфекцій та гепатиту.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 24 листопада. За його словами, це пов’язано зі зменшенням кількості тестів на визначення цих захворювань.
За оціночними даними в Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус.
Міністр наголосив, що через пандемію Covid-19 суттєво знизився рівень тестування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів.
– Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування. Препарати для лікування і ВІЛ-інфекції, і вірусних гепатитів закуповуються за кошти державного бюджету, є в наявності та повністю безкоштовні для українців, – додав Ляшко.
Ніхто з нас не застрахований від інфікування ВІЛ та вірусними гепатитами. Якщо людина належить до груп ризику: вживає ін’єкційні наркотики, працює у секс-індустрії або ж перенесла переливання крові; якщо вона медик, що працює із кров’ю хворих, або ж випадково вкололася викинутим шприцем, потрібно пройти тест.
Сучасна медицина має достатньо лікарських засобів, щоб лікувати ВІЛ-позитивних людей та забезпечувати їм достойну якість життя впродовж багатьох років. Детальніше про симптоми ВІЛ інфекції – читайте на Фактах ICTV.