Covid-19 не утихает: в течение прошлой недели 829 человек заболели, 126 госпитализированы, 5 умерли.

По данным Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава, в отделении реанимации и интенсивной терапии находится 16 взрослых и один ребенок.

Кроме того, за последние 7 дней в Киеве зарегистрировано 12 992 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ. Среди пациентов — 5 874 взрослых и 7 118 детей. В столичные больницы попало 252 человека, из них 149 — дети.

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Для снижения уровня заболеваемости специалисты напоминают, что вакцинация против гриппа и коронавируса является надежным методом профилактики и предотвращения тяжелых осложнений болезни.

Источник: Киевский городской центр контроля и профилактики болезней