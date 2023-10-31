Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Covid-19 нікуди не зник: за тиждень в Києві померло п’ятеро людей

31 Жовтня 2023, 11:38
Марина Мелехова редактор
Covid-19 нікуди не зник: за тиждень в Києві померло п’ятеро людей
Джерело: Pixabay

Covid-19 не вщухає: упродовж минулого тижня  829 осіб захворіло, 126 госпіталізовано, 5 померло.

За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, у відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 16 дорослих і одна дитина.

Крім того, за останні 7 днів  у Києві зареєстровано 12 992 нових випадки захворювання на грип і ГРВІ. Серед пацієнтів —  5 874 дорослих і 7 118 дітей. До столичних лікарень потрапило 252 особи, з них 149 — діти.

Зараз дивляться

Для зниження рівня захворюваності фахівці нагадують, що вакцинація проти грипу та коронавірусу є надійним методом профілактики та запобігання важким ускладненням хвороби.

Читайте також:
Covid-19 нікуди не зник: за тиждень в Києві померло п’ятеро людейЗнову коронавірус! Лікарка розповіла про основні симптоми по днях
Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 Коронавірус у Києві хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь