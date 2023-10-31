Covid-19 не вщухає: упродовж минулого тижня 829 осіб захворіло, 126 госпіталізовано, 5 померло.
За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, у відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 16 дорослих і одна дитина.
Крім того, за останні 7 днів у Києві зареєстровано 12 992 нових випадки захворювання на грип і ГРВІ. Серед пацієнтів — 5 874 дорослих і 7 118 дітей. До столичних лікарень потрапило 252 особи, з них 149 — діти.
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Для зниження рівня захворюваності фахівці нагадують, що вакцинація проти грипу та коронавірусу є надійним методом профілактики та запобігання важким ускладненням хвороби.