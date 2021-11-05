16 регионов во главе со столицей Украины находятся в красной зоне. Специалисты предрекают, что такая ситуация продлится не менее трех недель. А мэр Киева Виталий Кличко уверен, что не меньше месяца, потому что столица не достигла пика пандемии, хотя реанимации уже и заполнены на 100%.

— Если в течение двух-трех недель мы увидим снижение динамики и подойдем к критериям оранжево зоны, послабление будет, — объяснил Кличко. – Но сегодня, к сожалению, такой тенденции пока нет.

Положительна динамика пока наблюдается только с вакцинацией практически во всех регионах, что радует и вселяет надежду на скорый спад волны коронавируса.

После того как в начале октября было принято решение об обязательной вакцинации людей некоторых профессий с возможностью отстранения от работы тех, кто не имеет прививки от Covid-19, уже с 8 ноября, народ повалил в пункты вакцинации. Чем создал опасность заражения, потому что дистанцию не соблюдают, толпятся в очередях на прививку в холлах районных больниц и маленьких пунктах вакцинации.

— Проблема в том, что не соблюдается алгоритм вакцинации, — прокомментировала ситуацию эпидемиолог Людмила Мухарская. – У меня есть вопрос к Минздраву: почему приказ министерства об обязательной вакцинации определенных категорий людей и профессий, а также о недопущении не вакцинированных на рабочие места, был издан в октябре, а не летом?

Вакцины уже не были дефицитом. Более того, появился выбор препаратов. Люди были рассредоточены в период отпусков, что избавило бы от столпотворения в пунктах вакцинации.

Большинство, узнав, что с 8 ноября у них могут возникнуть проблемы с транспортом, работой, вакцинировались бы заранее. Не исключено, что многие все равно отложили бы прививку на последний момент, но власть должна была создать условия для спокойной вакцинации.

— Не понимаю, почему вокруг логичной вакцинации такие алогичные действия, — возмущается Мухарская.

Эпидемиолог также считает, что не стоило издавать новый приказ об обязательной вакцинации, в котором, кстати, выпали из поля зрения люди с хроническими заболеваниями, которые находятся в зоне риска. Потому что вакцинация по эпидпоказаниям давно предусмотрена законом Украины О защите населения от инфекционных болезней.

Приказ Минздрава о Национальном календаре прививок также имеет раздел Вакцинация по эпидпоказаниям, где перечисляются инфекции, против которых нужна вакцинация, и определены группы населения, которые должны вакцинироваться.

— На мой взгляд, нужно было бы внести в эти документы изменения, которые соответствуют нынешней эпидситуации, — пояснила эпидемиолог.

Многие решения, которые принимаются сейчас, необходимы были еще тогда, когда появились вакцины, считает Людмила Мухарская.

— Но власти действуют так, как-будто коронавирус только сейчас свалился им на голову, — недоумевает эпидемиолог.

Еще после первой волны коронавируса, когда ежедневно росло количество заражений, увеличивалась смертность и падали с ног медики, можно было извлечь уроки и не допустить повторения трагедии.

А изучая опыт цивилизованных стран, можно было бы проводить разъяснительную работу по поводу вакцинации, применять поощрительные методы и привить гораздо большее количество людей в период затишья — летом.

Но увы, имеем то, что имеем.