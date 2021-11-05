16 регіонів на чолі зі столицею України перебувають у червоній зоні карантину. Фахівці пророкують, що така ситуація триватиме не менше трьох тижнів. А мер Києва Віталій Кличко впевнений, що не менше місяця, бо столиця ще не досягла піку пандемії Covid-19, хоча реанімації вже й заповнені на 100%.

– Якщо протягом двох-трьох тижнів ми побачимо зниження динаміки і підійдемо до критеріїв помаранчевої зони, послаблення буде, – пояснив Кличко. – Але сьогодні, на жаль, такої тенденції поки що немає.

Позитивна динаміка поки що спостерігається лише з вакцинацією практично в усіх регіонах, що радує та вселяє надію на швидкий спад хвилі коронавірусу.

Після того як на початку жовтня було ухвалено рішення про обов’язкову вакцинацію людей деяких професій із можливістю усунення від роботи тих, хто не має щеплення від Covid-19, вже з 8 листопада, народ повалив у пункти вакцинації. Чим створив небезпеку зараження, тому що дистанції не дотримуються, скупчуються у чергах на щеплення в холах районних лікарень та маленьких пунктах вакцинації.

– Проблема в тому, що не дотримуються алгоритму вакцинації, – прокоментувала ситуацію епідеміолог Людмила Мухарська. – У мене є питання до МОЗ: чому наказ міністерства про обов’язкову вакцинацію певних категорій людей та професій, а також про недопущення невакцинованих на робочі місця був виданий у жовтні, а не влітку?

Вакцини вже не були дефіцитом. Більше того, з’явився вибір препаратів. Люди були розосереджені в період відпусток, що позбавило б створення натовпу в пунктах вакцинації.

Більшість, дізнавшись, що з 8 листопада у них можуть виникнути проблеми з транспортом, роботою, вакцинувалися б заздалегідь. Не виключено, що багато хто все одно відклав би щеплення на останній момент, але влада мала створити умови для спокійної вакцинації.

– Не розумію, чому навколо логічної вакцинації такі алогічні дії, – сказала Мухарська.

Епідеміолог також вважає, що не варто було видавати новий наказ про обов’язкову вакцинацію, в якому, до речі, випали з поля зору люди з хронічними захворюваннями, які перебувають у зоні ризику. Адже вакцинацію з епідпоказань давно передбачено законом України Про захист населення від інфекційних хвороб.

Наказ МОЗ про Національний календар щеплень також має розділ Вакцинація з епідпоказань, де перераховуються інфекції, проти яких потрібна вакцинація, та визначені групи населення, які мають вакцинуватися.

– На мій погляд, треба було б внести до цих документів зміни, які відповідають нинішній епідситуації, – пояснила епідеміолог.

Багато рішень, які ухвалюються зараз, необхідні були ще тоді, коли з’явилися вакцини, вважає Людмила Мухарська.

– Але влада діє так, ніби коронавірус тільки зараз звалився їм на голову, – дивується епідеміолог.

Ще після першої хвилі коронавірусу, під час якої щодня зростала кількість заражень, збільшувалася смертність і падали з ніг медики, можна було винести уроки та не допустити повторення трагедії.

А вивчаючи досвід цивілізованих країн, можна було б проводити роз’яснювальну роботу з приводу вакцинації, застосовувати різні заохочувальні методи та прищепити від Covid-19 таким чином набагато більше людей у ​​період затишшя – влітку.

Але, на жаль, маємо те, що маємо.