Медик из Америки, много лет назад эмигрировавший за океан из родного Киева, решил оставить хорошо оплачиваемую работу в одном из госпиталей Нью-Йорка и поехать в Украину волонтером, помогать своим коллегам лечить раненых украинцев.

О том, что подвигло его на такой немыслимый, по меркам многих американцев, поступок, на своей странице в Facebook рассказал журналист, писатель, врач по второму образованию Петр Немировский.

Невыдуманная история

…Сегодня утром на работе после обхода по отделению в госпитале, где я работаю, случайно разговорился с одним медбратом.

Он — лет пятидесяти, из наших иммигрантов, русскоязычный. Меня никогда не интересовало, откуда он родом. Я знал только, что он женат и имеет ребенка. В отделении нашего госпиталя он занимает должность помощника директора над медсестрами.

Мы с ним знакомы уже года два, видимся в отделении едва ли не каждый день, но близко никогда с ним не сходились и ни разу не беседовали по душам. Только “привет-пока”, и только — по работе.

А сегодня вдруг так случилось, что мы с ним разговорились. Оказалось, что он — родом из Киева. Надо же, земляк. Как водится в таких случаях, расспросили друг друга, кто на какой улице в Киеве жил и кто в какую школу ходил. Затем он мне вдруг признался, что… уезжает в Украину.

“Посылают из госпиталя?”, спросил я. “Нет. Еду сам. Тут такая история. У меня в Украине остался друг, он врач. Там сейчас в Ужгороде открыли небольшой полевой госпиталь, итальянцы дали деньги, лекарства и аппаратуру. Им там позарез нужны медработники с опытом. Вот я и решил поехать. Уже взял билет. Как надолго еду — пока не знаю. Наверное, месяца на два-три. Билет взял без обратной даты.”

“А как же с работой? Они тебя в нашем госпитале отпустили? Дали отпуск?”, уточнил я. “Пока решают, на каких условиях меня отпустить. Но я им сказал, что если не оставят за мной рабочее место, могут меня уволить, пусть делают, что считают нужным. Мне все равно. Билет уже куплен, улетаю послезавтра.”

Вся эта история меня, разумеется, немного удивила. Понятно, что в Нью-Йорке, да и по всей Америке, сегодня люди собирают пожертвования для Украины, лекарства, деньги и т.д., это сплошь и рядом. Но такие, кто бросает хорошо оплачиваемую работу, высокую должность и, оставив жену и ребенка, едет волонтером в Украину, все-таки встречаются не часто.

То, что он мне сказал дальше, удивило меня еще больше. “Я уехал из Киева в 1991 году, я по национальности еврей, никакой ностальгии по Украине никогда не испытывал и за последние тридцать лет был там всего лишь один раз. У меня там никого из родных не осталось. Скажу больше: мне вообще все эти годы было глубоко по барабану, что там, в Украине, происходит. Но эта война меня сильно достала. Глубоко достала, так глубоко, что я даже сам от себя такого не ожидал. Понимаешь?”.

Он посмотрел мне в глаза. Мы недолго помолчали. Потом обменялись телефонами и попрощались. Все-таки непонятно, что же заставляет этого человека совершать такой поступок? Был бы он патриотом, страдал бы ностальгией, имел бы в Украине родных. Так ведь ничего этого нет. А вот, едет…

Источник: Peter Nemirovskiy