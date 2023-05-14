Ученые разных стран в ходе многолетних исследований выяснили, что отцовство в возрасте старше 55 лет в разы увеличивает риск аутизма и других тяжелых патологий у детей.

Вопрос о проблемах позднего отцовства возник после того, как стало известно о том, что знаменитый актер Роберт де Ниро стал папой седьмого ребенка в 79 лет.

Крупное исследование, проведенное в 2006 году учеными Медицинской школы Маунт-Синай, показало: когда мужчина достигает возраста 50 лет, риск рождения ребенка с аутизмом более чем в десять раз выше, чем у мужчины в возрасте 20 лет. После этого риск удваивается каждое десятилетие.

А исследование 2018 года, в ходе которого было проведено наблюдение за более 40 млн новорожденных в США, показало, что у отцов старше 45 лет на 14% больше шансов, чем у отцов в возрасте 20 и 30 лет, что их дети родятся преждевременно и с низким весом при рождении.

Анализ шведских данных, проведенный в 2010 году, показал, что у мужчин старше 55 лет вероятность рождения ребенка с аутизмом в четыре раза выше, чем у мужчин моложе 30 лет.

Также считается, что пожилые отцы имеют более высокий риск рождения ребенка с карликовостью, некоторыми психическими расстройствами, такими как шизофрения, биполярные расстройства и сердечно-сосудистые заболевания.

— Заводить ребенка в пожилом возрасте рискованно, потому что пожилые родители биологические не такие, как 20-летние, — отметил врач-терапевт из Нью-Йорка Стюарт Фишер.

Средний возраст молодых родителей, особенно матерей, в последние десятилетия неуклонно растет.

Эксперты считают, что это связано с тем, что все больше женщин выбирают профессиональные возможности и обретение финансовой стабильности, прежде чем решиться на материнство.

Между тем, женщины, которые ждут рождения детей после 30 лет, также подвергаются различным рискам, от врожденных дефектов до хромосомных аномалий, таких как синдром Дауна.