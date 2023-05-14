Вчені різних країн під час багаторічних досліджень з’ясували, що батьківство у віці старше 55 років у рази збільшує ризик аутизму та інших важких патологій у дітей.

Питання про проблеми пізнього батьківства виникло після того, як стало відомо про те, що знаменитий актор Роберт де Ніро став татом сьомої дитини в 79 років.

Велике дослідження, проведене в 2006 році вченими Медичної школи Маунт-Синай, показало: коли чоловік досягає віку 50 років, ризик народження дитини з аутизмом більш ніж удесятеро вищий, ніж у чоловіка у віці 20 років. Після цього ризик подвоюється кожне десятиліття.

А дослідження 2018 року, під час якого було проведено спостереження за понад 40 млн новонароджених у США, засвідчило, що у батьків, старших за 45 років, на 14% більше шансів, ніж у батьків віком 20 і 30 років, що їхні діти народяться передчасно і з низькою вагою при народженні.

Аналіз шведських даних, проведений у 2010 році, засвідчив, що у чоловіків віком від 55 років імовірність народження дитини з аутизмом учетверо вища, ніж у чоловіків молодше 30 років.

Також вважається, що літні батьки мають вищий ризик народження дитини з карликовістю, деякими психічними розладами, такими як шизофренія, біполярні розлади і серцево-судинні захворювання.

– Заводити дитину в літньому віці ризиковано, тому що літні батьки біологічно не такі, як 20-річні, – зазначив лікар-терапевт із Нью-Йорка Стюарт Фішер.

Середній вік молодих батьків, особливо матерів, в останні десятиліття неухильно зростає.

Експерти вважають, що це пов’язано з тим, що дедалі більше жінок обирають професійні можливості та набуття фінансової стабільності, перш ніж зважитися на материнство.

Тим часом, жінки, які чекають народження дітей після 30 років, також піддаються різним ризикам, від вроджених дефектів до хромосомних аномалій, таких як синдром Дауна.