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Десять раненых, четверо в тяжелом состоянии: в Германии молния попала в группу людей

21 мая 2024, 13:03
Ольга Боднарчук редактор
гроза
Источник: Pexels

В Дрездене, Германия, десять человек получили ранения в результате удара молнии на берегу реки Эльба во время сильной грозы. Это произошло в понедельник, 20 мая, днем.

Четверо пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. У двух из них была остановка сердца.

В каком состоянии раненые

Группа людей, в которую попала молния, находилась на берегу реки Эльбы, что в Дрездене. Именно тогда над городом началась сильная гроза.

Известно, что состояние четырех раненых — критическое.

По словам представителя пожарной службы, в результате удара молнии у двух человек произошла остановка сердца.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что можно и нельзя делать во время молнии, как сохранить свою жизнь во время грозы.

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Источник: RND.de

Теги
Молния Гроза Німеччина
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