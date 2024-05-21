В Дрездене, Германия, десять человек получили ранения в результате удара молнии на берегу реки Эльба во время сильной грозы. Это произошло в понедельник, 20 мая, днем.

Четверо пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. У двух из них была остановка сердца.

В каком состоянии раненые

Группа людей, в которую попала молния, находилась на берегу реки Эльбы, что в Дрездене. Именно тогда над городом началась сильная гроза.

Известно, что состояние четырех раненых — критическое.

По словам представителя пожарной службы, в результате удара молнии у двух человек произошла остановка сердца.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что можно и нельзя делать во время молнии, как сохранить свою жизнь во время грозы.

Источник: RND.de