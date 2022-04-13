На глазах у 41-летнего Александра убили всю его семью: сыновей Матвея, Клима и жену Риту. Семья убегала от “русского мира” из оккупированной Бучи, когда их гражданское авто расстреляли два российских БМП.

Дети, 9-летний Матвей и 4-летний Клим, погибли сразу. Жена Рита еще успела что-то сказать мужу и умерла. Сам Александр получил тяжелое ранение, ему ампутировали ногу.

С начала полномасштабной войны Александр с семьей были дома, в Буче. Выехать не могли, потому что ухаживали за парализованным дедушкой. Из-за постоянных обстрелов больше недели провели в подвале. Не было ни газа, ни воды. Спасал колодец во дворе.

Но обстрелы усиливались, и ситуация становилась более напряженной. Поэтому семья решила уехать из Бучи. 6 марта они вместе с соседями на машинах двинулись из дома.

— Ехали медленно, чтобы не подвергнуться опасности. Проехали 300 метров – и россияне открыли по нам огонь. Гражданские машины с детьми россияне обстреляли из двух БМП. Детей убили сразу, я успел обернуться – они были мертвы. Я посмотрел на Риту, она что-то мне ответила и все… она тоже мертва, — вспоминает сквозь слезы Александр.

Мужчина выжил, но ему сильно поранило ногу, ее часть почти оторвало. Автомобили соседей, выехавших вместе с семьей Александра, тоже расстреляли. Водитель погиб сразу на месте, а его жена с кумой смогли выбраться и спрятаться в лесу.

Когда оккупанты уехали, Александра помогли довезти в ближайшую больницу, где ему ампутировали ногу. Дальше была еще одна операция уже в киевском Охматдете.

Расстрелянных детей и жену Александра только через неделю нашел сосед и похоронил их в Буче.

Семья Александра не в первый раз убегала от рашистов. Они переехали в Бучу в 2014 году с Донбасса. Решили начать все сначала, строить новую, счастливую жизнь. Старший сын Матвей пошел в школу, был отличником. Уже в Буче родился младший сын Клим.

Светлая память невинным жертвам.

Источник и фото: Охматдит