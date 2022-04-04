Что такое травма свидетеля и какие стратегии можно использовать, чтобы прийти в себя после шокирующих новостей. Консультация по этому вопросу размещена на информационном Telegram-ресурсе Психологическая поддержка.

— Не хватает слов, чтобы описать чувства после просмотра фотографий из Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Мы проявляли разные реакции: гнев, слезы или пустоту внутри. Многие распространили снимки в соцсетях — это был один из способов выразить свою боль, — отмечают психологи.

Тем не менее, по словам специалиста, такой способ подходит далеко не всем, а в некоторых случаях может быть травмирующим для ваших близких.

Получить психологическую травму можно не только при непосредственном участии в экстремальных событиях.

Травму свидетеля провоцирует эмоциональная вовлеченность в трагедию или предыдущая травма. Например, вам пришлось бежать из родного города из-за войны и теперь, даже в безопасности, вы не можете спокойно наблюдать за разрушением других городов.

Что указывает на травму свидетеля:

после просмотра шокирующих кадров или новостей вы очень ярко представляете, что это могло произойти с вами или вашими близкими. Фантазии настолько реальны, что вызывают страх, тревогу, состояние, близкое к панической атаке;

беспомощность и стыд за невозможность помочь пострадавшим или предотвратить события. Вина за то, что уцелели;

жгучий, невероятно мощный гнев, мечты о мести, желание крушить вещи;

неожиданное спокойствие и пустота. Последствия травмы могут настигнуть вас не сразу, а через некоторое время в виде тревоги, фобий, навязчивых воспоминаний, ужасных сновидений.

Психологи советуют не распространять фотографии на ваших личных страницах. Если вы не являетесь сотрудником медиа или публичным лицом, делающим обзор новостей.

Поверьте, ваши знакомые подписаны на большое количество пабликов. Если они уже видели шокирующие кадры и получили травму, своими действиями вы усиливаете эффект. Если нет, то именно ваше сообщение может стать отправной точкой для чьих-то ночных ужасов.

Заботьтесь о себе будущих: после победы вы можете внезапно наткнуться на шок-контент на своей странице и пройти через весь ужас снова.

Как выразить свои эмоции:

пишите о своих чувствах в соцсетях, разговаривайте с друзьями;

трансформируйте свои эмоции: сейчас больно и страшно, но кроме боли мы чувствуем гордость за ВСУ, за стойкость украинского народа. Мы переживем войну, мы справимся со всем;

напомните себе о фактах: ВСУ перешли в наступление, нам помогает весь мир. Это не вернет погибших, но враг ответит за свои действия;

превратите свою боль в действие: присоединяйтесь к волонтерству, даже если оно будет одноразовым.

Выплесните свои эмоции с помощью споров в соцсети, но не с украинцами, нам надо держаться вместе. А еще — приготовьте что-то вкусное для теробороны, соседей, семьи, друзей.

Источник: Психологическая поддержка