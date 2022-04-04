Число дней войны увеличивается, а число угроз удара с воздуха не уменьшается. Сирены воздушной тревоги гудят каждый день. Кто-то к ним привык, а кто-то слышит даже тогда, когда их нет. Это явление называется синдромом фантомной сирены. Что это и как его побороть, рассказала психолог Наталья Ежова.

– У человека, который переживает стресс, вызванный угрозой жизни, может возникнуть ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), – говорит психолог. – Один из его симптомов – переживание. Это когда человек снова возвращается к определенным ощущениям под действием триггера. Каждый раз, когда она слышит сирену, у нее возникает стресс, приводящий к ПТСР.

В головном мозге связь автоматическая: сирена – это стресс. Впоследствии каждый раз, когда человек будет переживать стресс из-за любых других факторов, он автоматически может слышать сирену. Также любой другой звук превращается в триггер. Этот триггер вызывает тревогу и страх, что сейчас упадет ракета. А это что? Сирена. Таким образом, она и начинает звучать в вашей голове.

Как избавиться от синдрома фантомной сирены

Произнесите вслух, что слышите сирену. Скажите об этом родственникам, друзьям, любому, кто рядом. Поделитесь своим переживанием.

Произнесите свои эмоции. “Мне страшно”, “Я злюсь”, – не бойтесь признаться. Старайтесь ощутить в организме это состояние. Почувствовать, где в теле сжалось или заболело в тот момент.

Ведите дневник. Когда эмоции накапливаются, возникает большая вероятность стресса, а, соответственно, и сирен в вашей голове. Выкладывание своих мыслей и переживаний на бумагу поможет “заземлиться”. Высвободить эмоции из организма – значит стабилизировать свое общее состояние.

Не изолируйтесь. Очень важно быть среди людей, общаться, обмениваться переживаниями, делиться информацией. Когда остаетесь наедине, есть большая вероятность накопить те стрессовые эмоции.

Это нормально! Поймите, что вы такой не один, что вы не сошли с ума. Синдром фантомной сирены действительно существует и он лечится. Это точно не навсегда! Обратитесь за помощью к психологу, не стесняйтесь. Это не что-то удивительное, а просто защитная реакция организма.

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