Число дней войны увеличивается, а число угроз удара с воздуха не уменьшается. Сирены воздушной тревоги гудят каждый день. Кто-то к ним привык, а кто-то слышит даже тогда, когда их нет. Это явление называется синдромом фантомной сирены. Что это и как его побороть, рассказала психолог Наталья Ежова.
– У человека, который переживает стресс, вызванный угрозой жизни, может возникнуть ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), – говорит психолог. – Один из его симптомов – переживание. Это когда человек снова возвращается к определенным ощущениям под действием триггера. Каждый раз, когда она слышит сирену, у нее возникает стресс, приводящий к ПТСР.
В головном мозге связь автоматическая: сирена – это стресс. Впоследствии каждый раз, когда человек будет переживать стресс из-за любых других факторов, он автоматически может слышать сирену. Также любой другой звук превращается в триггер. Этот триггер вызывает тревогу и страх, что сейчас упадет ракета. А это что? Сирена. Таким образом, она и начинает звучать в вашей голове.
Как избавиться от синдрома фантомной сирены
- Произнесите вслух, что слышите сирену. Скажите об этом родственникам, друзьям, любому, кто рядом. Поделитесь своим переживанием.
- Произнесите свои эмоции. “Мне страшно”, “Я злюсь”, – не бойтесь признаться. Старайтесь ощутить в организме это состояние. Почувствовать, где в теле сжалось или заболело в тот момент.
- Ведите дневник. Когда эмоции накапливаются, возникает большая вероятность стресса, а, соответственно, и сирен в вашей голове. Выкладывание своих мыслей и переживаний на бумагу поможет “заземлиться”. Высвободить эмоции из организма – значит стабилизировать свое общее состояние.
- Не изолируйтесь. Очень важно быть среди людей, общаться, обмениваться переживаниями, делиться информацией. Когда остаетесь наедине, есть большая вероятность накопить те стрессовые эмоции.
- Это нормально! Поймите, что вы такой не один, что вы не сошли с ума. Синдром фантомной сирены действительно существует и он лечится. Это точно не навсегда! Обратитесь за помощью к психологу, не стесняйтесь. Это не что-то удивительное, а просто защитная реакция организма.
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