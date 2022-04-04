Кількість днів війни збільшується, а число загроз удару з повітря не зменшується. Сирени повітряної тривоги гудуть щодня. Хтось до них звик, а хтось чує навіть тоді, коли їх насправді немає. Це явище називається синдромом фантомної сирени. Що це, і як його побороти, розповіла психологиня Наталя Єжова.

– У людини, яка переживає стрес, викликаний загрозою життю, може виникнути ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), – каже психологиня. – Один з його симптомів – перепроживання. Це коли людина знову повертається до певних відчуттів під дією тригера. Щоразу, коли вона чує сирену, у неї виникає стрес, який призводить до ПТСР.

У головному мозку зв’язок автоматичний: сирена – це стрес. Згодом щоразу, коли людина переживатиме стрес через будь-які інші чинники, вона автоматично може чути сирену. Також будь-який інший звук перетворюється на тригер. Цей тригер викликає тривогу і страх, що зараз впаде ракета. А це що? Сирена. Таким чином вона й починає лунати у вашій голові.

Як позбутися синдрому фантомної сирени?

Проговоріть вголос, що чуєте сирену. Скажіть про це родичам, друзям, будь-кому, хто поруч. Поділіться своїм переживанням. Проговоріть свої емоції. “Мені страшно”, “Я злюся”, – не бійтеся зізнатися. Намагайтеся відчути в організмі цей стан. Відчути, де в тілі стиснулося чи заболіло в той момент. Ведіть щоденник. Коли емоції накопичуються, то виникає більша вірогідність стресу, а, відповідно, і сирен у вашій голові. Викладання своїх думок і переживань на папір допоможе “заземлитися”. Вивільнити емоції з організму – означає стабілізувати свій загальний стан. Не ізолюйтеся. Дуже важливо бути серед людей, спілкуватись, обмінюватися переживаннями, ділитись інформацією. Коли залишаєтесь наодинці, то є більша вірогідність накопичити ті стресові емоції. Це нормально! Зрозумійте, що ви такий не один, що ви не зійшли з глузду. Синдром фантомної сирени справді існує, і він лікується. Це точно не назавжди! Зверніться по допомогу до психолога, не соромтеся. Це не щось дивне, а просто захисна реакція організму.

Через війну багато людей в Україні можуть потерпати від тривожності. Хтось може впоратися з нею самостійно, іншим потрібна допомога. Як зрозуміти, коли вже потрібно звертатися до лікаря через тривожність.