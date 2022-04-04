Що таке травма свідка і які стратегії можна використовувати, щоб прийти в себе після шокуючих новин. Консультація з цього питання розміщена на інформаційному Telegram-ресурсі Психологічна підтримка.

– Не вистачає слів, щоб описати почуття після перегляду фотографій з Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Ми проявляли різні реакції: гнів, сльози або порожнечу всередині. Багато поширили знімки в соцмережах – це був один із способів висловити свій біль, – відзначають психологи.

Проте, за словами фахівцем, такий спосіб підходить далеко не всім, а в деяких випадках може бути травмуючим для ваших близьких.

Отримати психологічну травму можна не тільки при безпосередній участі в екстремальних подіях.

Травму свідка провокує емоційна залученість в трагедію або попередня травма. Наприклад, вам довелося бігти з рідного міста через війну і тепер, навіть в безпеці, ви не можете спокійно спостерігати за руйнуванням інших міст.

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Що вказує на травму свідка:

після перегляду шокуючих кадрів або новин ви дуже яскраво уявляєте, що це могло статися з вами або вашими близькими. Фантазії настільки реальні, що викликають страх, тривогу, стан, близький до панічної атаки;

безпорадність і сором за неможливість допомогти постраждалим, або запобігти події. Вина за те, що вціліли;

пекучий, неймовірно потужний гнів, мрії про помсту, бажання трощити речі;

несподіваний спокій і порожнеча. Наслідки травми можуть наздогнати вас не відразу, а через деякий час у вигляді тривоги, фобій, нав’язливих спогадів, жахливих сновидінь.

Психологи радять не поширювати фотографії на ваших особистих сторінках. Якщо ви не є співробітником медіа або публічною особою, що робить огляд новин.

Повірте, ваші знайомі підписані на велику кількість пабликів. Якщо вони вже бачили шокуючі кадри і отримали травму, своїми діями ви підсилюєте ефект. Якщо ні, то саме ваше повідомлення може стати відправною точкою для чиїхось нічних жахів.

Піклуйтеся про себе: після перемоги ви можете раптово наштовхнутися на шок-контент на своїй сторінці і пройти через весь жах знову.

Як висловити свої емоції:

пишіть про свої почуття в соцмережах, розмовляйте з друзями;

трансформуйте свої емоції: зараз боляче і страшно, але крім болю ми відчуваємо гордість за ЗСУ, за стійкість українського народу. Ми переживемо війну, ми впораємося з усім;

нагадайте собі про факти: ЗСУ перейшли в наступ, нам допомагає весь світ. Це не поверне загиблих, але ворог відповість за свої дії;

перетворіть свій біль у дію: приєднуйтесь до волонтерства, навіть якщо воно буде одноразовим.

Виплесніть свої емоції за допомогою сварок у соцмережі, але не з українцями, нам треба триматися разом. А ще – приготуйте щось смачне для тероборони, сусідів, сім’ї, друзів.

Джерело: Психологічна підтримка