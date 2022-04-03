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Куди звертатися жертвам сексуального насильства під час війни

3 Квітня 2022, 15:52
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

В Україні вже більше місяця триває повномасштабна війна, яку проти України розв’язала Російська Федерація. Солдати країни-агресора нещадно вбивають мирне населення, зокрема дітей, мародерять, знущаються з жінок і дівчат, ґвалтують їх.

Мережею ширяться історії про страшні звірства, які чинять рашисти. За інформацією деяких Telegram-каналів, жертвами сексуального насильства з боку солдатів РФ стають навіть підлітки та діти віком 11-12 років.

Ця тема привернула увагу Маші Єфросиніної — української телеведучої, яка також є почесним послом ООН в Україні, головою Опікунської ради фонду Твоя опора та засновницею благодійного фонду Маша. Єфросиніна закликає не мовчати про пережите, обов’язково звертатися за допомогою, щоб правоохоронні органи могли покарати цих нелюдів.

— Уперше повідомлення про факт зґвалтування українок окупантами мені прийшло з Херсона. Написала жінка, стверджуючи, що з 11 зґвалтованих лише 6 жінок вижило. Я зателефонувала з цим до заступника міністра внутрішніх справ. Відповідь: “Маріє, наразі ми це перевіряємо”, — написала в Instagram Маша Єфросиніна.

Вона звернулася до жертв з проханням не мовчати, а повідомляти про факти насильства та розповідати більше деталей, які допоможуть притягнути звірів до відповідальності та покарати їх.

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Куди звертатися жертвам сексуального насильства під час війни

Якщо ви перебуваєте на території України:

  • Національна поліція України – 102 (за регіонами);
  • Органи прокуратури (за регіонами);
  • Військова адміністрація – за місцем вчинення злочину або за місцем перебування;
  • Медична допомога – 103;
  • Безоплатна правова допомога – 0 800 213 103;
  • Національна гаряча лінія – 116 123.

Telegram-канали:

  • @stop_russian_war_bot
  • @ukraine_avanger_bot
  • @police_helpbot (#ДійПротиНасильства)
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Якщо Ви перебуваєте на тимчасово окупованій території:

Телефонна лінія Офісу генерального прокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту: (096) 755-02-40 або conflict2022.ua@gmail.com.

Інформацію можна передати до Міжнародного кримінального суду – otp.informationdesk@icc-cpi.int. Листи приймають будь-якою мовою.

Крім того, Маша Єфросиніна заявила, що готова особисто зайнятися пошуком для жертв сексуального насильства фахівця, який супроводжуватиме їх психологічно (a.kariakina@mashafund.org.ua).

Джерело
Новий канал
Теги
Війна в Україні , Насилля , Телефони
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