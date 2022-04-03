В Україні вже більше місяця триває повномасштабна війна, яку проти України розв’язала Російська Федерація. Солдати країни-агресора нещадно вбивають мирне населення, зокрема дітей, мародерять, знущаються з жінок і дівчат, ґвалтують їх.

Мережею ширяться історії про страшні звірства, які чинять рашисти. За інформацією деяких Telegram-каналів, жертвами сексуального насильства з боку солдатів РФ стають навіть підлітки та діти віком 11-12 років.

Ця тема привернула увагу Маші Єфросиніної — української телеведучої, яка також є почесним послом ООН в Україні, головою Опікунської ради фонду Твоя опора та засновницею благодійного фонду Маша. Єфросиніна закликає не мовчати про пережите, обов’язково звертатися за допомогою, щоб правоохоронні органи могли покарати цих нелюдів.

— Уперше повідомлення про факт зґвалтування українок окупантами мені прийшло з Херсона. Написала жінка, стверджуючи, що з 11 зґвалтованих лише 6 жінок вижило. Я зателефонувала з цим до заступника міністра внутрішніх справ. Відповідь: “Маріє, наразі ми це перевіряємо”, — написала в Instagram Маша Єфросиніна.

Вона звернулася до жертв з проханням не мовчати, а повідомляти про факти насильства та розповідати більше деталей, які допоможуть притягнути звірів до відповідальності та покарати їх.

Куди звертатися жертвам сексуального насильства під час війни

Якщо ви перебуваєте на території України:

Національна поліція України – 102 ( за регіонами

Органи прокуратури ( за регіонами

Військова адміністрація – за місцем вчинення злочину або за місцем перебування;

Медична допомога – 103;

Безоплатна правова допомога – 0 800 213 103;

Національна гаряча лінія – 116 123.

Telegram-канали:

@stop_russian_war_bot

@ukraine_avanger_bot

@police_helpbot (#ДійПротиНасильства)

Якщо Ви перебуваєте на тимчасово окупованій території:

Телефонна лінія Офісу генерального прокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту: (096) 755-02-40 або conflict2022.ua@gmail.com.

Інформацію можна передати до Міжнародного кримінального суду – otp.informationdesk@icc-cpi.int. Листи приймають будь-якою мовою.

Крім того, Маша Єфросиніна заявила, що готова особисто зайнятися пошуком для жертв сексуального насильства фахівця, який супроводжуватиме їх психологічно (a.kariakina@mashafund.org.ua).