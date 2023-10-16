В Министерстве здравоохранения заявили, что дети, которые не получили прививки могут учиться дистанционно или по индивидуальной форме. Ограничения не будут касаться детей, которые имеют противопоказания.

В Минздраве говорят, в Украине достаточно доз, чтобы обеспечить вакцинацию всем детям.

Важно, то, что вакцина от кори не только защищает привитого ребенка, но и способствует общему здоровью нации.

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Дети, которые не прошли вакцинацию, а заходятся в коллективе, могут стать источником распространения кори.

График прививок для детей стоит уточнить у семейного врача. Если ребенок не прикреплен к семейному врачу, ему будет разработан индивидуальный план прививок.

Заместитель Министра здравоохранения Игорь Кузин предупредил, что если будет продолжаться халатность по прививкам, в Украине может возникнуть вспышка кори.

Для защиты населения должно быть 95% привитых людей ежегодно.

Первую прививку от кори ребенок должен получить в возрасте до одного года.