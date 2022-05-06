Три модульных медицинских клиники уже направляются в Украину. А в ближайшие два месяца будет изготовлено и доставлено еще 12 таких госпиталей. Для поддержания поврежденной медbwbycrjq инфраструктуры страны.

Об этом сегодня в Ужгороде на встрече с руководством Закарпатья сообщили представители организации Gorta из Ирландии и Heart to Heart из Америки. Эти организации работают в области медицины и безопасности человека.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину они прислали нам огромные грузы с гуманитарной помощью на десятки миллионов долларов. Это разные лекарства, в частности против инфекционных болезней, медицинские средства для лечения травм и предметы гигиены. Их распределили по всей Украине.

– Мы работаем с запросами от Министерства здравоохранения Украины. И помощь оказываем в соответствии с ними. Компании готовы работать активнее, поэтому занимаемся налаживанием логистических цепей и коридоров для транша гуманитарки через областной центр Закарпатья, — сообщили представители организаций.

Из Закарпатья модульные госпитали отправят на восток Украины. Иностранцы говорят, что им нужно приспособленное помещение, где можно хранить и перегружать гуманитарную помощь.

— В Закарпатье осуществляется четкий контроль, чтобы грузы попадали по назначению, — заверил и.о. председателя Закарпатского областного совета Василий Демьянчук.

Между тем, в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии удалось обеспечить медицинскую эвакуацию еще 30 пациентов из Харьковской области и восточных регионов Украины.

Фото: Heart to Heart International