Три модульні клініки вже прямують в Україну. А упродовж найближчих двох місяців буде виготовлено і доставлено до нас ще 12 таких госпіталів. Для підтримки пошкодженої інфраструктури країни.

Про це сьогодні в Ужгороді на зустрічі з керівництвом Закарпаття повідомили представники організації Gorta з Ірландії та Heart to Heart з Америки. Ці організації працюють у сфері медицини та безпеки життєдіяльності людини.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, вони надіслали нам величезні вантажі з гуманітарною допомогою на десятки мільйонів доларів. Це різні ліки, зокрема, проти інфекційних хвороб, медичні засоби для лікування травм і предмети гігієни. Їх розподілили по всій Україні.

– Ми працюємо із запитами від Міністерства охорони здоров’я України. І допомогу надаємо відповідно до них. Компанії готові працювати активніше, тож наразі займаємося налагодженням логістичних ланцюгів та коридорів для траншу гуманітарки через обласний центр Закарпаття, – повідомили представники організацій.

Із Закарпаття модульні госпіталі відправлять на Схід України. Іноземці кажуть, їм потрібне пристосоване приміщення, де можна зберігати та перевантажувати гуманітарну допомогу.

– На Закарпатті здійснюється чіткий контроль, аби вантажі потрапляли за призначенням, – запевнив благодійників в.о. голови Закарпатської обласної ради Василь Дем’янчук.

Тим часом, у рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Європейської комісії вдалося забезпечити медичну евакуацію ще 30 пацієнтів з Харківської області та східних регіонів України.

Фото: Heart to Heart International