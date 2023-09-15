В Национальном институте рака завершился первый этап большого проекта создания реабилитационного центра. 13 сентября состоялось открытие трех новых залов физической терапии, где ежедневно могут получить помощь до 60 пациентов — как с онкопатологией, так и раненые.

На реализацию проекта БФ Запорука направил 3,3 млн грн. За эти средства создали современный реабилитационный зал, площадью 100 кв. м, который включает кабинет для восстановления и тренировки походки, пространство для индивидуальных и групповых занятий, зал для подвесной терапии.

— Еще недавно только частные клиники могли предложить реабилитационные услуги. Понятно, что не каждый мог себе это позволить. Сейчас реабилитация финансируется государством, но для этого нужно создать соответствующие условия, — отмечает президент Фонда Наталья Онипко.

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В новом зале физической терапии помощь будет оказывать мультидисциплинарная команда врачей, которые подготовлены к работе с пациентами со злокачественными новообразованиями, к реабилитации после травмы позвоночника, ампутации конечностей, политравмы.

Уникальность проекта в том, что это первое в Украине реабилитационное отделение при онкологическом медучреждении. Реабилитационные услуги онкологическим пациентам будут предоставляться с момента установления диагноза и в течение всего периода лечения.

Реконструкция и обустройство помещений для физической реабилитации стали возможными при поддержке руководства Национального института рака и благодаря совместным усилиям команды БФ Запорука.

Источник: БФ Запорука

Фото: БФ Запорука