У Національному інституті раку завершився перший етап великого проєкту створення реабілітаційного центру. 13 вересня відбулося відкриття трьох нових залів фізичної терапії, де щодня можуть отримати допомогу до 60 пацієнтів – як з онкопатологією, так і поранені.

На реалізацію проєкту БФ Запорука спрямував 3,3 млн грн. За ці кошти створили сучасну реабілітаційну залу, площею 100 кв. м, що включає кабінет для відновлення і тренування ходи, простір для індивідуальних і групових занять, залу для підвісної терапії.

– Ще нещодавно тільки приватні клініки могли запропонувати реабілітаційні послуги. Зрозуміло, що не кожен міг собі це дозволити. Зараз реабілітація фінансується державою, але для цього потрібно створити відповідні умови, – зазначає президентка Фонду Наталя Оніпко.

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У новому залі фізичної терапії допомогу надаватиме мультидисциплінарна команда лікарів, які підготовлені до роботи з пацієнтами зі злоякісними новоутвореннями, до реабілітації після травми хребта, ампутації кінцівок, політравми.

Унікальність проєкту в тому, що це перше в Україні реабілітаційне відділення при онкологічному медзакладі. Реабілітаційні послуги онкологічним пацієнтам надаватимуться з моменту встановлення діагнозу та протягом усього періоду лікування.

Реконструкція та облаштування приміщень для фізичної реабілітації стали можливими за підтримки керівництва Національного інституту раку та завдяки спільним зусиллям команди БФ Запорука.

Джерело: БФ Запорука

Фото: БФ Запорука