Женщины-медики, спасающие жизнь наших бойцов на передовой, получили облегченные бронежилеты.

Чтобы эффективно вывезти или оказать помощь раненому, медики должны быть ловкими и ловкими. С легкими бронежилетами выполнять боевые задания гораздо легче и удобнее.

Первую партию легких бронежилетов передал приобретенным женщинам-медикам центр гуманитарной и медицинской помощи Help Ukraine Center.

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В планах доставить еще 500 облегченных средств защиты для женщин. Для этого советница командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины по гендерным вопросам Оксаны Григорьевой тесно сотрудничает с главой Украинского ветеранского фонда Наталией Калмыковой.

Источник: Сухопутные войска ЗСУ