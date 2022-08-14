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Для работы на передовой: украинские медсестры получили облегченные бронежилеты

14 августа 2022, 18:09
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
Для работы на передовой: украинские медсестры получили облегченные бронежилеты

Женщины-медики, спасающие жизнь наших бойцов на передовой, получили облегченные бронежилеты.

Чтобы эффективно вывезти или оказать помощь раненому, медики должны быть ловкими и ловкими. С легкими бронежилетами выполнять боевые задания гораздо легче и удобнее.

Первую партию легких бронежилетов передал приобретенным женщинам-медикам центр гуманитарной и медицинской помощи Help Ukraine Center.

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В планах доставить еще 500 облегченных средств защиты для женщин. Для этого советница командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины по гендерным вопросам Оксаны Григорьевой тесно сотрудничает с главой Украинского ветеранского фонда Наталией Калмыковой.

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Источник: Сухопутные войска ЗСУ

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Війна в Україні медична допомога
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