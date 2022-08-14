Жінки-медики, які рятують життя наших бійців на передовій, отримали полегшені бронежилети.
Щоби ефективно вивезти або надати допомогу пораненому, медики мають бути спритними та вправними. З легкими бронежилетами виконувати бойові завдання значно легше і зручніше.
Першу партію легких бронежилетів передав придбав жінкам-медикам центр гуманітарної і медичної допомоги Help Ukraine Center.
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В планах доставити ще 500 полегшених засобів захисту саме для жінок. Для цього радниця командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з ґендерних питань Оксани Григор’євої тісно співпрацює з головою Українського ветеранського фонду Наталією Калмиковою.
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Джерело: Сухопутні війська ЗСУ