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Для роботи на передовій: українські медсестри отримали полегшені бронежилети

14 Серпня 2022, 18:09
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
Для работы на передовой: украинские медсестры получили облегченные бронежилеты

Жінки-медики, які рятують життя наших бійців на передовій, отримали полегшені бронежилети.

Щоби ефективно вивезти або надати допомогу пораненому, медики мають бути спритними та вправними. З легкими бронежилетами виконувати бойові завдання значно легше і зручніше.

Першу партію легких бронежилетів передав придбав  жінкам-медикам центр гуманітарної і медичної  допомоги Help  Ukraine Center.

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В планах доставити ще 500 полегшених засобів захисту саме для жінок. Для цього радниця командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з ґендерних питань Оксани Григор’євої тісно співпрацює з головою Українського ветеранського фонду Наталією Калмиковою.

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Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Теги
Війна в Україні медична допомога
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