Жінки-медики, які рятують життя наших бійців на передовій, отримали полегшені бронежилети.

Щоби ефективно вивезти або надати допомогу пораненому, медики мають бути спритними та вправними. З легкими бронежилетами виконувати бойові завдання значно легше і зручніше.

Першу партію легких бронежилетів передав придбав жінкам-медикам центр гуманітарної і медичної допомоги Help Ukraine Center.

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В планах доставити ще 500 полегшених засобів захисту саме для жінок. Для цього радниця командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з ґендерних питань Оксани Григор’євої тісно співпрацює з головою Українського ветеранського фонду Наталією Калмиковою.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ