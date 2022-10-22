31-летний Али до 24 февраля был детским тренером по тайскому боксу. Сейчас он инструктор по военно-тактической подготовке. Работает как с гражданскими, так и с военными.

Али учит как обращаться с оружием, правильно ходить, вставать, как выжить в оккупации, ужасы которой пережил сам в начале войны.

– У меня дочь родилась 21-го числа, а 24-го началась война. А 1 марта нас расстреляли танки. Вот в такой ситуации я оказался в начале войны, – рассказал Али.

В первые дни войны Али собрал семью, родственников, друзей и уехал в Киевскую область, где у него дача. Но по дороге их уже расстреляли российские танки, двух женщин — его маму и тетю — ранили, а вскоре рашисты оккупировали местность.

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Семеро детей, среди которых новорожденный младенец, женщины и раненые все время пребывания в оккупации провели в подвале.

Мужчина, как мог заботился о них. Лечил тем, что было. Кровь останавливал импровизированными турникетами: полоски ткани закручивал палочкой. Белое вино использовал вместо обезболивающего. Женщины выжили. Дети не умерли от голода: из-за постоянной стрельбы Али ползком выбирался из дома и добирался до мест, где можно было найти макароны, гречку и памперсы. Выехать из оккупации им помогли волонтеры.

У Али в начале войны была возможность уехать из Украины, но он уже на границе он решил остаться.

– Я посмотрел вокруг: мужчины прощаются с женщинами, детьми, и сказал жене, извини, любимая, но я не могу ехать.

Али вернулся в Киев и тут случайно встретил спасавших его волонтеров. Разговорились, и те позвали к себе в тероборону, но при условии, что работать нужно тяжело. Али согласился и сказал, что кроме тренировок ничего не умеет. Вот и будешь тренировать бойцов, ответил командир.

Так Али стал инструктором по военно-тактической подготовке. Кое-чему пришлось и самому поучиться, ведь не служил в армии. Но Али понимает, что без учебы ничего не получится.

— Первые тренировки – это были боевые искусства, работа с оружием. К примеру, Крав мага — это израильский вид боевых искусств. Я учился несколько лет, у меня был персональный тренер, в прошлом израильский полицейский.

Ребята в подразделении все были очень классные, но пришел приказ всем сдать оружие и разойтись по домам. Кто-то ушел в ВСУ, кто-то волонтерит. Али продолжает заниматься своим ремеслом.

Его день расписан по минутам, учеников очень много. Он уже начал ездить по городам и там проводить мастер-классы.

— Самое главное, это когда ребята с передовой звонят по телефону и рассказывают, что выбрались из ловушки благодаря знаниям, которые получили от меня, — говорит тренер. – Это классно!

Бойцы подсказали ему, что можно записывать видео и выкладывать в Тик Ток, а они будут смотреть и тренироваться целыми подразделениями. Но первый аккаунт быстро закрыли из-за жалоб россиян. Те обвинили Али в том, что он учит убивать рашистов. Но он не сдается, и снова записывает тренировки и методы выживания в условиях боевых действий.

А недавно ему сделали замечания по медицине боевые медики за неточности в его инструктаже.

– Тогда я позвал медика, которая прошла бои с 18-го года. И говорю: “Рассказывай, что я делаю неправильно. Показывай, как надо”. Она посмотрела и говорит: “В принципе, ты просто путаешь терминологию. Но я была в боях, и то, что ты показываешь – оно действительно работает”.

Понятно, что есть система, наука, которая нужна больше медикам, а ребята, которые идут в бой, с медициной, не знакомы. На учениях никто дальше турникетов не продвинулся. То есть их научили, как наложить турникет и при этом не умереть.

А война очень непредсказуема.

Фото: Сайт Вікна