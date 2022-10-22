31-річний Алі до 24 лютого був дитячим тренером із тайського боксу. Зараз він інструктор з військово-тактичної підготовки. Працює як з цивільними, так і з військовими.

Алі навчає як поводитися зі зброєю, правильно ходити, вставати, як вижити в окупації, жахи якої пережив сам на початку війни.

– У мене донька народилася 21-го числа, а 24-го почалась війна. А 1 березня нас розстріляли танки. Оце в такій ситуації я опинився на початку війни, – розповів Алі.

У перші дні війни Алі зібрав сім’ю, родичів, друзів і виїхав на Київщину, де в нього дача. Та по дорозі їх вже розстріляли російські танки, двох жінок – його маму і тітку – поранили, а невдовзі рашисти окупували місцевість.

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Семеро дітей, серед яких новонароджене немовля, жінки і поранені весь час перебування в окупації провели в підвалі.

Чоловік, як міг піклувався про них. Лікував тим, що було. Кров зупиняв імпровізованими турнікетами: смужки тканини, закручував паличкою. Біле вино використовував замість знеболювального. Жінки вижили. Діти не померли з голоду: через постійну стрілянину Алі повзком вибирався з будинку і діставався до місць, де можна було знайти макарони, гречку та памперси. Виїхати з окупації їм допомогли волонтери.

У Алі на початку війни була змога виїхати з України, але він уже на кордоні вирішив залишитись.

– Я подивився навкруги: чоловіки прощаються з жінками, дітьми, і сказав дружині, вибач, кохана, але я не можу їхати.

Алі повернувся до Києва і тут випадково зустрів тих волонтерів, які його врятували. Розговорилися і ті покликали до себе в тероборону, але за умови, що працювати треба важко. Алі погодився, та сказав, що окрім тренувань нічого не вміє. От і будеш тренувати бійців, відповів командир.

Так Алі став інструктором з військово-тактичної підготовки. Дечому прийшлося і самому повчитися, адже не служив в армії. Та Алі розуміє, що без навчання нічого не вийде.

– Перші вишколи — це були бойові мистецтва, робота зі зброєю. Наприклад, Крав мага — це ізраїльський вид бойових мистецтв. Я навчався декілька років, у мене був персональний тренер, у минулому ізраїльський поліцейський.

Хлопці у підрозділі всі були дуже класні, але прийшов наказ всім здати зброю і розійтись по домівках. Хтось пішов ЗСУ, хтось волонтерить. Алі й далі займається своїм ремеслом.

Його день розписаний по хвилинах, учнів дуже багато. Він почав вже їздити по містах і там проводити мастер-класи.

– Найголовніше, це коли хлопці з передової телефонують і розповідають, що вибралися з пастки завдяки знанням, що отримали від мене, – говорить тренер. – Це класно!

Бійці підказали йому, що можна записувати відео і викладати в Тік Ток, а вони будуть дивитися і тренуватися цілими підрозділами. Та перший акаунт швиденько закрили через скарги росіян. Ті звинуватили Алі в тому, що він вчить вбивати рашистів. Але він не здається, і знову записує тренування та методи виживання в умовах бойових дій.

А нещодавно йому зробили зауваження з медицини бойові медики за неточності в його інструктажі.

– Тоді я покликав медикиню, яка пройшла бої з 18-го року. І кажу: “Розказуй, що я роблю неправильно. Показуй, як треба”. Вона подивилась і каже: “В принципі, ти просто плутаєш термінологію. Але я була в боях, і те, що ти показуєш — воно дійсно працює”.

Ясна річ, що є система, наука, яка потрібна більше медикам, а хлопці, які йдуть у бій з медициною не знайомі. На навчаннях ніхто далі турнікетів не просунувся. Тобто їх навчили, як накласти турнікет і при цьому не померти.

А війна — дуже непередбачувана.

Фото: Сайт Вікна