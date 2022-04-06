Как можно помочь человеку, подвергшемуся сексуальному насилию? Это может быть тяжело, но если знать, что стоит, а что не стоит делать, то все возможно.

Самое важное, что вы можете сделать для пострадавшего, это выслушать и поверить в то, что он говорит.

Слушайте! То, что вы услышите, может быть очень сложным и ужасающим, огорчать. Но важно показать, что вы действительно слушаете. Старайтесь не перебивать – даже если у вас есть много вопросов.

Поверьте им. Люди редко врут о сексуальном насилии.

Помните, что это не вина. Никогда нельзя винить человека, пережившего насилие. Пострадавшие сами борются с чувством стыда, вины и занимаются самообвинениями, важно дать им понять, что не нужно себя так чувствовать.

Признайте, что им об этом трудно рассказывать. Это одна из причин, почему нужно много времени, чтобы решиться рассказать кому-то.

Позвольте им снова ощутить контроль над своей жизнью. Насилие заставляет человека чувствовать себя бессильным. Именно поэтому человеку важно разобраться в чувствах, выбрать варианты действий, которые сейчас возможны, принять собственное решение.

Уважайте их решения. Нет правильного или неправильного способа чувствовать себя после изнасилования – и только пострадавший может знать, что лучше всего сейчас. Не осуждайте и не критикуйте его решение даже если оно вам не нравится. Иначе вы потеряете доверие.

Будьте терпеливы – и уважайте их границы. Не следует заставлять делать человека что-нибудь, пока он не готов к этому

После пережитого насилия могут тяжело даваться интимные и сексуальные контакты. Вам могут не разрешать касаться или быть рядом. Иногда наоборот могут потребовать дополнительного физического комфорта.

Что не стоит делать в общении с человеком, пережившим насилие:

Не спрашивайте их, почему они ничего не сказали раньше. Существует много причин, почему пострадавшие никому не рассказывают о том, что с ними произошло сразу:

Раньше пытались рассказать кому-нибудь, но были проигнорированы или им не поверили.

Злоумышленник угрожал, что он узнает, и это повторится.

Бояться и беспокоиться, что другие люди узнают.

Чувство стыда или вины.

Обеспокоены тем, что их осудят, обвинят или не поверят.

Боятся того, как это может повлиять на их отношения с семьей, друзьями или коллегами.

Хотят сделать вид, что этого не произошло, заблокировать это.

Не осуждайте их за то, что они делали до изнасилования. Нет никаких оправданий для изнасилования. 100% вины, стыда и ответственности всегда лежит на насильнике. Потерпевшие заслуживают поддержки.

Не спрашивайте, почему не пытались скрыться или дать отпор. Очень часто люди, подвергшиеся изнасилованию, обнаруживают, что они не могут двигаться или говорить. Это одна из автоматических реакций организма на ужас.

Насильники также используют манипуляции, угрозы или другие тактики для контроля своих жертв. Или устрашить их, чтобы они молчали и исполняли то, что они им скажут.

Не судите их за то, как они реагируют на пережитое. Нет правильного способа реагировать на изнасилование. Каждый реагирует по-разному.

Не рассказывайте их истории без их разрешения. Пострадавшим снова трудно начать доверять. Не предавайте их доверие, рассказывая другим, что с ними произошло без их на то разрешения.

Забота о себе: трудно поддерживать человека, пережившего такой ужасный опыт. Это может повлиять на ваше состояние. Помните, что следует выделять время и пространство для себя тоже.

Источник: Психологическая поддержка