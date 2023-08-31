Общественная организация ДоЛаду совместно с Израильской Коалицией Травмы провели специальный тренинг для ветеранов, где военных учили оказывать побратимам эмоциональную поддержку.

Учебная программа подготовки инструкторов эмоциональной поддержки Равный — равному длилась три дня. В ней приняли участие специалисты ментального здоровья с боевым опытом.

Они помогли выделить главные направления обучения. В общем цель можно сформулировать одной фразой — как укрепить жизнестойкость воина, получившего травму или ставшего инвалидом.

Темы выбирали очень важные для нынешней ситуации, которые учитывали реалии, с которыми сталкиваются все, кто возвращается с фронта:

как нормализовать эмоциональные реакции людей, подвергшихся травматическим событиям;

как меняется восприятие окружающей среды после ампутации;

индивидуальная система поддержки Соединяющий мост;

жизнь раненого в семье, в обществе, в бизнесе и т.д;

пути восстановления после травмы.

Участники учебной программы отметили, что подобные тренинги чрезвычайно важны, поскольку дают новые необходимые знания и навыки.

Они помогают нашим защитникам успешно адаптироваться к гражданской жизни после военной службы.

Программа, по сути, предоставляет инструменты для преодоления психологических трудностей, развития позитивного мировосприятия, установления и достижения цели на новом этапе жизни.

После прохождения тренинга ветераны смогут оказывать помощь своим побратимам и военным, которые нуждаются в психологической поддержке.

Источник: DoLadu