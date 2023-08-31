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Допоможи собі і товаришу: ветеранів навчають надавати емоційну підтримку побратимам

31 Серпня 2023, 13:33
Валентина Андрейко журналістка
Психологічна допомога військовим, ПТСР,
Джерело: Depositphotos

Громадська організація ДоЛаду спільно з Ізраїльською Коаліцією Травми провели спеціальний тренінг для ветеранів, де військових навчали надавати побратимам емоційну підтримку.

Навчальна програма підготовки інструкторів емоційної підтримки Рівний – рівному тривала три дні. У ній взяли участь фахівці ментального здоров’я із бойовим досвідом.

Вони допомогли виокремити найголовніші напрями навчання.

Загалом мету можна сформулювати однією фразою – як зміцнити життєстійкість воїна, що зазнав травми чи став інвалідом.

Теми обирали дуже важливі для нинішньої ситуації, які враховували реалії, з якими стикаються всі, хто повертається з фронту:

  • як нормалізувати емоційні реакції людей, що зазнали травматичних подій;
  • як змінюється сприйняття оточуючого середовища після ампутації;
  • індивідуальна система підтримки З’єднуючий міст;
  • життя пораненого в родині, в громаді, в бізнесі тощо;
  • шляхи відновлення після травми.

Учасники навчальної програми відмітили, що подібні тренінги надзвичайно важливі, оскільки дають нові потрібні знання та навички.

Вони допомагають нашим захисникам успішно адаптуватися до цивільного життя після військової служби.

Програма, по суті, надає інструменти для подолання психологічних труднощів, для розвитку позитивного світосприйняття, встановлення та досягнення мети на новому етапі життя.

Після проходження тренінгу ветерани зможуть надавати допомогу своїм побратимам та військовим, які потребують психологічної підтримки.

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Джерело: DoLadu

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військовослужбовці люди з інвалідністю Поради психолога
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