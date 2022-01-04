Во Львове врачи прооперировали младенца, которого в медучреждение доставил вертолет.

Об этом сообщили в первом территориальном медицинском объединении города Львов. Виктор родился в Ужгороде 18 декабря 2021 года. На 10 часов жизни он начал синеть, ему было трудно дышать. Врачи сразу забрали мальчика от мамы в реанимацию.

Для спасения малыша транспортировали в Детскую больницу Первого территориального медицинского объединения Львова в отделение интенсивной терапии новорожденных Центра неонатологии для тщательного обследования. У ребенка обнаружили врожденный порок сердца — тяжелую форму аномалии Эбштейна.

— Сначала проводилась медикаментозная терапия, но мы приняли решение сделать операцию. Хирургическое вмешательство провели на 10 сутки жизни ребенка. Операция прошла успешно. Состояние малыша стабильно тяжелое, — рассказала врач-неонатолог Отделения реанимации новорожденных Мария Шатанская.

Мальчику выполнили установку стента – специальной медицинской трубки в артериальном протоке. У него начала повышаться сатурация и прекратилось посинение.

Сейчас он самый маленький в Украине пациент, которого транспортировали в пределах пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации. По состоянию на 4 января Виктору уже 18 дней.

После операции его состояние стабилизировалось. Он находится в реанимации под круглосуточным мониторингом и, возможно, потребует еще хирургическое вмешательство в будущем.

Источник: Первое территориальное медицинское объединение города Львова

Фото: Первое территориальное медицинское объединение города Львова