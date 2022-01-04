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Доставили до лікарні гелікоптером: у Львові лікарі врятували немовля з вадою серця

4 Січня 2022, 16:50
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
операція, малюк

У Львові лікарі прооперували немовля, якого до медзакладу доправив вертоліт.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львів. Віктор народився в Ужгороді 18 грудня 2021 року. На 10 годині життя він почав синіти, йому було важко дихати. Лікарі одразу забрали хлопчика від мами до реанімації.

Для порятунку малюка транспортували до Дитячої лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова у відділення інтенсивної терапії новонароджених Центру неонатології для ретельного обстеження. У дитини виявили вроджену ваду серця – важку форму аномалії Ебштейна.

– Спочатку проводилась медикаментозна терапія, але ми ухвалили рішення зробити операцію. Хірургічне втручання провели на 10 добу життя дитини. Операція пройшла успішно. Стан малюка – стабільно важкий, – розповіла лікар-неонатолог Відділення реанімації новонароджених Марія Шатанська.

Хлопчику виконали встановлення стенту – спеціальної медичної трубки в артеріальній протоці. У нього почала підвищуватись сатурація та припинилося посиніння.

Зараз він найменший в Україні пацієнт, якого транспортували в межах пілотного проєкту з аеромедичної евакуації. Станом на 4 січня Віктору уже 18 днів.

Після операції його стан стабілізувався. Він перебуває в реанімації під цілодобовим моніторингом та, можливо, потребуватиме ще хірургічне втручання у майбутньому.

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Джерело: Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова

Фото: Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова

Теги
Львів , малюки , Операція
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