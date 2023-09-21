Согласно новому исследованию Центра информационной устойчивости (CIR), Россия преднамеренно и неоднократно наносила удары по медицинским учреждениям в украинском городе Херсон, нанеся ущерб детским больницам, родильным домам и областной клинике.

Отчет CIR показывает, что Москва систематически обстреливает государственные медучреждения. Следователи из открытых источников обнаружили, что семь из них были повреждены в результате 14 отдельных атак, произошедших за шесть месяцев с декабря 2022 года по май 2023 года.

Некоторые объекты пострадали несколько раз. Последний удар по больнице произошел в августе.

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Исследователи использовали спутниковые снимки, показания свидетелей и фотографии, размещенные в социальных сетях, в том числе с официальных каналов. Имелись убедительные доказательства того, что ущерб был причинен российскими обстрелами.

Один снаряд оставил большую дыру в южной стене городского областного кардиологического центра, в которую попали трижды.

Еще один обстрел произошел 27 декабря 2022 года. Два снаряда упали в оживленное родильное отделение Херсонской клинической больницы, приземлившись всего в 10 м от женщин с новорожденными детьми.

Четыре дня спустя, в канун Нового года, россияне начали разрушительную атаку по всему городу. В результате обстрела были повреждены здания, в том числе Херсонская областная детская больница, где было выбито 700 окон. В результате взрыва пострадали гулявшие по улице маленький мальчик и его сестра.

Также российские артиллерийские подразделения обстреляли городской роддом № 1, реабилитационный центр для детей-инвалидов и областную клиническую больницу.

Они поразили клинический комплекс на северо-востоке Херсона, в котором находились 120 пациентов. Повреждены родильные и онкологические отделения.

— Действия России в Херсоне поразительно напоминают российскую тактику в Сирии, где, очевидно, карательные удары наносились изо дня в день в течение многих лет в удерживаемых повстанцами районах Идлиба и Алеппо, — заявили в CIR.

Офис Красного Креста в центре Херсона подвергся трем ударам, причем целенаправленно атаковали медицинских работников. Волонтер Красного Креста Виктория Ярышко погибла в декабре 2022 года от снаряда, когда раздавала хлеб. Погиб также пожилой мужчина, стоявший в очереди возле здания.

— Единственное эффективное средство смягчения… — это нанести удар по российским огневым позициям, войскам и складам боеприпасов на оккупированной территории к югу, — заключает доклад.

Фото: Минздрав Украины