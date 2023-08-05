Душевные травмы бывают тяжелее физических: как психологи Врачей без границ возвращают людей к жизни

Психологи организации Врачи без границ сейчас проводят реабилитацию 22 жителей Киевщины, пострадавших от плена и пыток.

Мужчинам и женщинам разного возраста этот страшный опыт мешает жить, не дает возможности двигаться дальше, они как будто заперты в черном пространстве своего ужаса и страданий.

Эти две истории — лишь малая толика из того, с чем приходится сталкиваться психологам Врачей без границ, из какого мрака им приходится вытаскивать людей.

История первая — Андрей

Андрей Бербич, бывший военный, во время оккупации Гостомеля прятался в собственном погребе. Россияне пришли и взяли его в плен.

— Их было человек 15. С автоматами, с пулеметами. Нашли форму и сказали, что я враг России, — вспоминает мужчина.

Камера, куда его бросили была рассчитана на шесть человек, но оккупанты подоваривали кровати — и получилось вдвое больше. Пространство ограничено, пленные не имели доступа ни к чему. Громко включали пропаганду, так, что люди не слышали друг друга — и так с утра до вечера.

Андрей говорит, что можно было сойти с ума. По его убеждению, моральное насилие бывает тяжелее физического.

— У людей, переживших плен и пытки, нарушается ощущение времени и пространства, — говорит Марьяна Квятковская, психолог Врачей без границ.

Это не только негативный опыт. Это гораздо больше, гораздо шире и страшнее. Человек живет с этой травмой, все время к ней возвращается в воспоминаниях. И существует, по сути, в вакууме.

Андрея обменяли в прошлом году. Сейчас проходит реабилитацию. Физическую терапию и психологическую поддержку оказывают Врачи без границ.

Психологи помогают адаптироваться ему к новым условиям, восстановить коммуникации и идти дальше.

История вторая — Наталья

Во время оккупации Мощуна — села на Киевщине, Наталья Костянюк потеряла мужа. Его застрелили российские военные и тело пролежало возле дома две недели. Из-за постоянных обстрелов она не могла его похоронить.

— Россиянин — один высокий такой, два поменьше. И тот, что стрелял в моего мужа, стоит и смеется. И я говорю: пожалуйста, помогите его мне в дом занести, — вспоминает Наталья.

У нее на глазах они подняли мужа и бросили, мол, он не будет жить.

— Живой еще был, на меня смотрел такими глазами печальными. Что-то хотел сказать — не смог. И у него пошли слезы из глаз, — рассказывает женщина.

Конечно, эту картину нельзя забыть или удалить из памяти. Наталья и сама была ранена.

Женщина долго не могла спать, мужчина являлся во снах.

— Людям, которые проживают горе и потерю, важно быть услышанными. Им важно выразить свои чувства, важно их прожить. Их надо слушать, не перебивать, — делится Марьяна Квятковская.

Наталья Костянюк говорит, что только сейчас может спокойно о пережитом рассказать, выговориться. Как будто что-то отлегло от сердца.

— Это никуда не денется. Но эти воспоминания не будут вызывать такой боли, не будут влиять на функциональность, появится желание идти дальше, — объясняет психолог.

Уже год Врачи без границ оказывают поддержку Наталье. У нее улучшился сон и снизился уровень тревожности.

Источник и фото: Лікарі без кордонів