Вирусы никуда не исчезли, а в холодное время года они активизировались. Статистика свидетельствует, что количество больных коронавирусом растет каждую неделю. Сейчас в Украине, как и по всему миру, циркулирует несколько штаммов Covid-19. Кроме того, медики прогнозируют тяжелый эпидсезон гриппа в Украине в этом году. Но защититься от вирусов реально и это надо делать уже сейчас.

В Украине запущен масштабный международный проект, рассчитанный на пять лет и призванный защитить здоровье украинцев в самый тяжелый период большой войны. Одна из составляющих проекта USAID под названием Развитие устойчивой системы общественного здоровья — вакцинация от Covid-19 и гриппа.

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— Проект, который внедряет организация Пакт в Украине, призван укрепить способность страны предупреждать, выявлять и реагировать на угрозы общественному здоровью в кризисный период, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта специалисты организуют международные встречи, чтобы вместе с медиками и учеными внедрить в Украине подходы и методики, которые действуют в Европейском Союзе.

В частности, речь идет о поддержке украинских региональных Центров контроля и профилактики болезней, которые отвечают за планирование прививок и логистику вакцин.

Медики предупреждают, что сезон инфекционных заболеваний, Covid-19 и гриппа, в этом году ожидается тяжелее, чем в прошлом году. Потому что болезни будут поражать украинцев одновременно.

Специалисты призывают делать прививки от обоих вирусов сразу, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни и избежать смертельных осложнений. Особенно прививки необходимы людям старшего возраста.

В Минздраве уверяют, что вакцин в Украине достаточно. Прививки против коронавируса, как и раньше, являются бесплатными, а уколы против гриппа, прошедшие контроль, уже поступили в аптечные сети.

Статистика свидетельствует, что количество больных коронавирусом растет каждую неделю. Сейчас в Украине, как и по всему миру, циркулирует штамм Омикрон. На подходе его новая разновидность Пирола, которая будет распространяться еще быстрее.

По словам эпидемиологов, четыре штамма гриппа будут поражать украинцев вплоть до конца весны. От каждого штамма защитит вакцина. Поэтому медики в очередной раз призывают заботиться о себе и близких и немедленно сделать прививку.