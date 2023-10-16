Віруси нікуди не зникли, а в холодну пору року вони активізувалися. Статистика свідчить, що кількість хворих на коронавірус зростає щотижня. Наразі в Україні, як і по всьому світу, циркулює декілька штамів Covid-19. Крім того, медики прогнозують важкий епідсезон грипу в Україні цього року. Але захиститися від вірусів реально і це треба робити вже зараз.

В Україні запущено масштабний міжнародний проєкт, розрахований на п’ять років і покликаний захистити здоров’я українців у найважчий період великої війни. Одна зі складових проєкту USAID під назвою Розбудова стійкої системи громадського здоров’я – вакцинація від Covid-19 і грипу.

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– Проєкт, який впроваджує організація Пакт в Україні, покликаний зміцнити спроможність країни попереджати, виявляти та реагувати на загрози громадському здоров’ю в кризовий період, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках проєкту фахівці організовують міжнародні зустрічі, щоб разом із медиками та науковцями впровадити в Україні підходи та методики, які діють у Європейському Союзі.

Зокрема, йдеться про підтримку українських регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб, які відповідають за планування щеплень і логістику вакцин.

Медики попереджають, що сезон інфекційних захворювань, Covid-19 та грипу, цьогоріч очікується важчим, ніж торік. Бо хвороби вражатимуть українців одночасно.

Фахівці закликають робити щеплення від обох вірусів одразу, щоб запобігти важкому перебігу хвороби та уникнути смертельних ускладнень. Особливо щеплення необхідні людям старшого віку.

У МОЗ запевняють, що вакцин в Україні достатньо. Щеплення проти коронавірусу, як і раніше, є безоплатними, а уколи проти грипу, що пройшли контроль, уже надійшли в аптечні мережі.

Статистика свідчить, що кількість хворих на коронавірус зростає щотижня. Наразі в Україні, як і по всьому світу, циркулює штам Омікрон. На підході його новий різновид Пірола, який поширюватиметься ще швидше.

За словами епідеміологів, чотири штами грипу вражатимуть українців аж до кінця весни. Від кожного штаму захистить вакцина. Тож медики вкотре закликають дбати про себе та близьких і негайно зробити щеплення.