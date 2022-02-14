По состоянию на понедельник, 14 февраля, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал почти 17 тыс. человек. Это больше, чем на 7 тыс. меньше, чем сутками ранее. Тем не менее, оранжевый сектор эпидемической опасности остался без изменений.

Это значит, что в красной зоне эпидемической опасности находятся 5 областей – Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая.

В оранжевой зоне сейчас находятся: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В желтом цветовом сегменте находятся Киев, Полтавская и Харьковская области.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Правила в красных областях запрещают:

работу учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;

сотрудников; работу заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

работу учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

проведение массовых мероприятий;

работу учреждений культуры.

Однако меры не распространяются на учреждения и мероприятия, где полностью вакцинированы 100% сотрудников и посетителей, что подтверждается Covid—сертификатом, отрицательным результатом тестов на коронавирус или сертификатом о выздоровлении.

При этом запрещено:

работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;

соискателей образования и сотрудников; самовольно покидать место самоизоляции или обсервации;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Эти правила не отменяются даже при наличии Covid-сертификатов.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.