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Эпидемические зоны: по-прежнему доминируют оранжевые области

14 февраля 2022, 09:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на понедельник, 14 февраля, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал почти 17 тыс. человек. Это больше, чем на 7 тыс. меньше, чем сутками ранее. Тем не менее, оранжевый сектор эпидемической опасности остался без изменений.

Это значит, что в красной зоне эпидемической опасности находятся 5 областей – Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая.

В оранжевой зоне сейчас находятся: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В желтом цветовом сегменте находятся Киев, Полтавская и Харьковская области.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Правила в красных областях запрещают:

  • работу учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
  • работу заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
  • работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • работу учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работу учреждений культуры.

Однако меры не распространяются на учреждения и мероприятия, где полностью вакцинированы 100% сотрудников и посетителей, что подтверждается Covid—сертификатом, отрицательным результатом тестов на коронавирус или сертификатом о выздоровлении.

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При этом запрещено:

  • работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
  • самовольно покидать место самоизоляции или обсервации;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Эти правила не отменяются даже при наличии Covid-сертификатов.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

Источник
Минздрав
Теги
Адаптивний карантин , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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