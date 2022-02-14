Станом на понеділок, 14 лютого, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав майже 17 тис. осіб. Це більш ніж на 7 тис. менше, ніж добою раніше. Натомість, помаранчевий сектор епідемічної небезпеки залишився без змін.

Це означає, що в червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають 5 областей – Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька.

В помаранчевій зоні наразі перебувають: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У жовтому колірному сегменті перебувають Київ, Полтавська та Харківська області.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Правила в червоних зонах забороняють:

роботу закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% працівників;

роботу закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

роботу непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

роботу закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

проведення масових заходів;

роботу закладів культури.

Проте заходи не поширюються на установи та заходи, де повністю вакциновані 100% працівників та відвідувачів, що підтверджується Covid-сертифікатом, негативним результатом тестів на коронавірус або сертифікатом про одужання.

При цьому заборонено:

роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та працівників;

самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації;

перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності Covid-сертифікатів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.