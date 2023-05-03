Вивек Мурти — достаточно авторитетный человек в Соединенных Штатах. Доктор медицины, магистр биологии и медицины, дважды был генеральным хирургом США, вице-адмирал Службы здравоохранения США, а еще неравнодушный человек, автор бестселлера об одиночестве.

Именно он впервые заговорил о настоящей эпидемии одиночества в США.

И это не только социальная, но и медицинская проблема, которая влияет на общее состояние системы здравоохранения. Потому что, по свидетельству Мурти одиночество, увеличивает риск преждевременной смерти почти на 30%. Чувствующие себя одинокими чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией, инсультами, депрессиями.

Врач приравнял негативное влияние одиночества на организм человека к воздействию 50 выкуренных в день сигарет.

Вивек Мурти впервые обратил внимание на эту проблему в 2014 году, когда впервые занял должность генерального хирурга. Тогда он поехал в тур по стране и был поражен тому, сколько одиноких людей нуждались и в медицинской, а главное — психологической помощи.

Проблемы возникали от того, что люди чувствовали себя изолированными, невидимыми и незначимыми.

Если я завтра исчезну, никто даже не заметит — эта фраза, услышанная Мурти, побудила его заняться проблемой одиночества американцев. Это вряд ли входило в обязанности генерального хирурга, но он не мог пройти мимо.

Эта тема стала основой его многолетних исследований. Он отметил, что проблема обострилась из-за пандемии Covid-19, заставившую многих людей сократить круг своего общения.

Согласно исследованию, которое цитирует врач, круг общения людей сузился на 16% между июнем 2019 года и июнем 2020-го.

В последние годы примерно каждый второй взрослый американец испытывает одиночество.

Пандемия Covid-19 отрезала многих от друзей, любимых и систем поддержки, что усилило одиночество и изоляцию. Недостаток социальных связей, считает врач, также сказывается на учебе и связан с уменьшением производительности на работе.

Мурти разработал целую стратегию борьбы с эпидемией одиночества и предложил национальный план восстановления социальных связей.

В плане Мурти прописаны шесть направлений усиления социальной инфраструктуры в сообществах, частично за счет использования системы общественного здравоохранения.

Врач призывает иметь больше государственных программ, направленных на восстановление связей между людьми, чтобы таким образом заполнить пробелы, созданные последствиями социальной изоляции.

Администрация прислушивается к этим советам, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Тем не менее, никаких обещаний относительно федерального финансирования для борьбы с проблемой пока озвучено не было