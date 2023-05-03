Вівек Мурті – доволі авторитетна людина у Сполучених Штатах. Доктор медицини, магістр біології та медицини, двічі був генеральним хірургом США, віце-адмірал Служби охорони здоров’я США, а ще небайдужа людина, автор бестселлеру про самотність. Саме він уперше заговорив про справжню епідемію самотності в США.

І це не лише соціальна, а й медична проблема, яка впливає на загальний стан системи охорони здоров’я. Бо, за свідченням Мурті, самотність збільшує ризик передчасної смерті майже на 30%. Самотнім частіше загрожують серцево-судинні захворювання, деменція, інсульт, депресії.

Лікар прирівняв негативний вплив самотності на організм людини до впливу 50 викурених в день сигарет.

Вівек Мурті звернув увагу на цю проблему в 2014 році, коли вперше обійняв посаду генерального хірурга. Тоді він поїхав у тур країною і був вражений від того, скільки самотніх людей потребували і медичної, а головне – психологічної допомоги.

Проблеми виникали від того, що люди почувалися ізольованими, невидимими і незначущими.

Якщо я завтра зникну, ніхто навіть не помітить – ця фраза, почута Мурті, спонукала його зайнятися проблемою самотності американців. Це навряд чи входило в обов’язки генерального хірурга, але він не міг пройти повз.

Ця тема стала основою його кількарічних досліджень. Він відзначив, що проблема загострилася через пандемію Covid-19, яка змусила багатьох людей скоротити коло свого спілкування.

Згідно з дослідженням, яке цитує лікар, коло спілкування людей звузилося на 16% між червнем 2019 року та червнем 2020-го.

В останні роки приблизно кожен другий дорослий американець відчуває самотність. Пандемія Covid-19 відрізала багатьох від друзів, коханих та систем підтримки, що посилило самотність та ізоляцію.

Нестача соціальних зв’язків, вважає лікар, також позначається на навчанні і пов’язана зі зменшенням продуктивності на роботі.

Мурті розробив цілу стратегію боротьби з епідемією самотності і запропонував національний план відновлення соціальних зв’язків.

У плані Мурті прописані шість напрямів. Лікар закликає мати більше державних програм, спрямованих на відновлення зв’язків між людьми, щоб таким чином заповнити прогалини, створені наслідками соціальної ізоляції.

Адміністрація прислухається до цих порад, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Проте жодних обіцянок щодо федерального фінансування для боротьби з проблемою поки що озвучено не було.