Эпидсезон в Украине начался: как уберечься от опасных вирусов

Ежегодно в Украине фиксируется около 6 млн случаев инфекционных заболеваний, 98% из которых приходятся на грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

— В мире, где стремительно распространяются эти болезни, вакцинация становится необходимой и важной частью глобального здоровья, — говорит врач семейной медицины Анна Серова.

Независимо от возраста или пола, вакцины от гриппа и Covid-19 могут значительно уменьшить риск заражения и тяжелых осложнений, а также помочь остановить распространение вирусов в сообществе.

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Вакцинация важна не только на личном уровне, но и на уровне общества и нации в целом. Это эффективный способ предотвратить эпидемии и сохранить здоровье тысяч людей.

Проект USAID Развитие устойчивой системы общественного здоровья является важным инструментом этой борьбы. Его цель — обеспечить все слои населения качественными медицинскими услугами и выстроить доверие к вакцинации.

Медики предупреждают, что сезон инфекционных заболеваний, Covid-19 и гриппа в этом году ожидается тяжелее, чем в прошлом году. Потому что болезни будут поражать украинцев одновременно.

— Прививки желательно сделать до начала циркуляции сезонных вирусов, чтобы сформировалось достаточное количество антител. Для чего нужно примерно две недели. Однако вакцинироваться можно и позже, даже если уже зафиксированы сезонные вспышки, — отмечает врач.

Важно знать, что вакцинация от гриппа не защищает от Covid-19 и наоборот. Согласно рекомендациям специалистов, прививки против обоих этих заболеваний можно проводить в один день или с минимальным интервалом.

Особое внимание стоит обратить лицам, которые входят в группы риска. К ним относятся люди старше 60 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, а также врачи, учителя и военнослужащие.

Вакцинация от коронавируса остается бесплатной для всех желающих. В наличии почти 5 млн доз вакцины для взрослых и отдельные вакцины для детей.

Это наш шанс остановить распространение смертельных вирусов и улучшить качество жизни.