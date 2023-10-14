Епідсезон в Україні почався: як уберегтися від небезпечних вірусів

Щороку в Україні фіксується приблизно 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% з яких припадають на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

– У світі, де стрімко поширюються ці хвороби, вакцинація стає необхідною та важливою частиною глобального здоров’я, – каже лікарка сімейної медицина Анна Сєрова.

Незалежно від віку чи статі, вакцини від грипу та Covid-19 можуть значно зменшити ризик зараження й важких ускладнень, а також допомогти зупинити поширення вірусів у спільноті.

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Вакцинація важлива не лише на особистому рівні, а й на рівні громади та нації в цілому. Це ефективний спосіб запобігти епідеміям та зберегти здоров’я тисяч людей.

Проєкт USAID Розбудова стійкої системи громадського здоров’я є важливим інструментом цієї боротьби. Його мета – забезпечити всі верстви населення якісними медичними послугами та вибудувати довіру до вакцинації.

Медики попереджають, що сезон інфекційних захворювань, Covid-19 і грипу цьогоріч очікується важчим, ніж торік. Бо хвороби вражатимуть українців одночасно.

– Щеплення бажано зробити до початку циркуляції сезонних вірусів, щоб сформувалася достатня кількість антитіл. Для чого потрібно приблизно два тижні. Однак вакцинуватися можна й пізніше, навіть якщо уже зафіксовані сезонні спалахи, – наголошує лікарка.

Важливо знати, що вакцинація від грипу не захищає від Covid-19 і навпаки. Згідно з рекомендаціями фахівців, щеплення проти обох цих захворювань можна проводити в один день або з мінімальним інтервалом.

Особливу увагу варто звернути особам, які входять до груп ризику. До них належать люди віком від 60 років, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, а також лікарі, вчителі та військовослужбовці.

Вакцинація від коронавірусу залишається безкоштовною для всіх охочих. У наявності майже 5 млн доз вакцини для дорослих та окремі вакцини для дітей.

Це наш шанс зупинити поширення смертельних вірусів і покращити якість життя.