18-летняя девушка из Великобритании получила аллергическую реакцию после окрашивания волос, опухло лицо и вытекал гной из головы.

Лаура Велай решила изменить цвет волос во время путешествия во Францию.

Перед покраской, говорит девушка, провели тест на реакцию.

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Когда Лаура прилетела домой, у нее поднялась температура.

На следующее утро девушка заметила сильные раны на голове, из них вытекал гной. Лицо также сильно отекло.

Британка обратилась за медпомощью, там ей посоветовали выпить антигистаминные лекарства.

Препараты не помогли, на шее появились пятна, лицо оставалось отечным.

Через шесть дней после окрашивания волос Лаура начала задыхаться. Близкие вызвали скорую помощь.

Девушка провела в больнице 10 дней. Медики, которые спасали Велай, утверждают, ей повезло, ведь она могла умереть

Анастезиолог Райан Петерсон говорит, девушка, вероятно, испытала анафилактическую реакцию на краску.

Источник: Newsweek